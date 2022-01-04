【愛傳媒簡秀枝專欄】

一、前言

「我和瘋子的唯一區別，在於我不是瘋子。我和人類的唯一區別，在於我是瘋子」這是超現實藝術家達利的自我介紹，些許詭譎，但一針見血。

他的創造力，來自於對於藝術、科學、哲學的深刻的理解，持續不斷的找尋事實中的現實，並「超越」現實。而他的超現實想像，並非憑空而出，在無數的實驗與鑽研中。

今（2022）年最特殊的國際大展「瘋癲・夢境・神曲-天才達利展」，在中正紀念堂2、3展廳舉行，跨年當天下午舉辦開幕儀式，元旦起正式對外開放，這是2012年以來，睽違9年的達利遺作的再現，深受矚目。

本次展出的作品，悉數來自西班牙達利戲劇博物館，百幅作品真跡，總價超過新台幣27億元，展覽跨度，從青少年的啟蒙時期，到老年對自身宗教觀的作品詮釋，以及他對科學發展的好奇、對舞台劇設計的迷戀，相當完整，就在跨年當天正式開幕。

因為藝術家是國際重要藝術學派，夠大牌，個人辨識度也高，展品內容豐富，佈展也很用心，為今年的漫長年假，為國人增添了充電、審美好去處。

去年，台北故宮博物院推出《鎮院三寶》大展，轟動一時。北師美術館《光—台灣文化的啟蒙與自覺》展覽，又因《甘露水》失而復得，加入展覽，帶來閃爍藝光，發人深省，具有美術史與現、當代文化價值。好展覽相繼不遠，一趟路，可以看足，看夠，滿載而歸。

二、2022年台北達利展五大亮點

A、《神曲》系列百幅作品聚集

《神曲》(Divina Commedia)達利最知名的系列作品，靈感來自文藝復興重要推手、義大利詩人但丁所創作的《神曲》，包含「地獄篇」、「煉獄篇」、「天堂篇」，透過生動有畫面感，又寓意深遠的詩句，構築出人間之外的世界觀，啓發許多文學影視作者，參考《神曲》對於天堂、地獄進行描寫。

達利也不例外，他花費近10年的時間，研究但丁詩篇，以他的獨特視角，暢遊在詩句之中，因此創作了上百幅作品，詮釋天堂與地獄，一氣呵成，也全部在台北展出。

B、經典「軟時鐘」符號現身

堪稱達利另一個代表性符號作品，是1931年創作完成的《記憶的永恆》，也叫《融化的時鐘》或《軟鐘》。

據說該靈感，來自於卡門貝爾起司，既柔軟又奢華，獨立、怪癖、偏執，一以貫之。觀眾可以從台北場展覽中，從《尋找第四度空間》以及《膨脹-50種魔術繪畫秘訣》等作品，感受達利魅力。

C、達利臨摹名畫溯源重現

達利生前非常仰慕維拉斯蓋茲 (Diego Velazquez) 與維梅爾 (Vermeer van Delft) 兩位藝術家。拉斯蓋茲是西班牙文藝復興後期的重要藝術家，他的作品《侍女》是藝術史上，成就極高，無論在構圖、光影、人物描繪，極受到肯定。維梅爾是畫出《戴珍珠耳環的少女》的知名藝術家，觀眾可以在展覽中，透過達利臨摹與重新詮釋，欣賞到世紀繪畫大師的經典名作。

D、達利X迪士尼動畫短片

達利也曾與迪士尼公司，聯名合作推出動畫短片《命運》（Destino），敘述了古希臘神話的時間之神柯羅諾（Chronos）與一名凡間女子墜入愛河的故事，該片曾獲得2013年奧斯卡最佳動畫短片獎提名。在這次的展覽中，《命運》在台首映。

E、重現經典「梅維斯廳」現場

除了畫作，這回展廳設計，別出心裁，特別授權重製西班牙達利戲劇博物館定點裝置，例如，「梅維斯廳 Mae West room」、「倒映畫裝置 Le Crane」⋯等，作品，讓觀眾更完整享受天才達利，對於藝術裝置創作，無與倫比的魅力所在。

三、達利的價值

達利（Dali ，1904 ~ 1989 ），是著名西班牙王國加泰隆尼亞畫家，是位具非凡才能和想像力的藝術家，與夢相關的超現實主義作品，讓他一泡而紅。

同時，也有人把當作與畢卡索（Pablo Picasso，1881-1973）和米羅（胡安·米羅（Joan Miró ，1893-1983）一同被認為是西班牙20世紀最有代表性的3位畫家，不但讓西班牙朝野引以為傲，更影響舉世藝術發展深遠。

如同這次時藝團隊在宣傳資料上，言簡意賅地指出，達利代表整個藝術界中某個概念的頂點，他呈現個人作品與個人特質、公共生活與私人生活同步發展，並與他們合而為一體。達利就像一台無以倫比的機器，在想像中，結合思維與創意。

他開創了獨特的圖像與文學意象，發展出具個人色彩的標誌，為他生活的時代，以及21世紀的人們，提供了集體想像的空間。達利在作品中，把怪異夢境般的形象，卓越繪圖天賦，以及受文藝復興大師影響的繪畫思維，兼容並蓄，反芻展现。

獨特繪畫才能之外，達利的繪畫藝術，與電影、雕塑和攝影藝術接軌，與影像藝術家的豐富合作，塑造極具個性，又能得到認可的作品風格，這種風格，十分振奮人心。

1982年西班牙國王胡安・卡洛斯一世，正式加封達剩為普波爾侯爵，備極尊榮。

四、達利藝術

達利承認自己表現了一種夢境與幻覺，有如弗洛伊德所揭示的境界。為了尋找這種超現實幻覺，他們像弗洛伊德一樣，去探索精神病患者的意識，認為他們的言論與行動，是潛意識世界的真誠反映，在日常生活中，是見不到的。

對於超現實主義畫家來說，這是些至為珍貴的素材，因此，達利的許多作品，總是把具體的細節，過度描寫和任意地誇張、變形、省略，以及以象徵手段，結合使用，創造一種介於現實與臆想、具體與抽象之間的「超現實境界」。讀他的畫，人們既看懂所有細節，從整體上，又感到荒謬恐怖，違反邏輯，怪誕而神秘。

達利在超現實主義繪畫中，影響最大，持續時間也最長。不僅他的畫，還有他的文章、口才、行動，以及他的打扮，都無不在宣傳他的「超現實主義」。

達利在發揮和運用自己的想像力上，可以說超越了他們的超現實主義繪畫群體，有些作品除了傳達無理性、瘋狂和一定程度的社會哲學觀外，有時還反映著人們的時髦心態。

達利贊成人應該培養真正的幻想，像臨床的妄想狂一樣，而受理性控制的人的精神背後，仍保留有一些剩餘意識。這些剩餘意識使人處在靜態之中。

他偏愛的幻覺形象常常被不斷重複，如帶有許多半開的抽屜的人形，蠟樣軟化的硬體物體，抽絲樣細長的獸腿以及物體向四周無重心地飛開的景象等等。

同時達利的藝術創作，被指出與當時的科學發現有關。西班牙巴塞隆納的兩位大學教授埃利納·岡蒂奧拉（Elena Guardiola）和約瑟厄・貝諾斯（Josep-E.Banos）曾指出：「達利對科學極感興趣。1930年代，他集中在雙重影像與幻覺的興趣。1940年代他轉向了普朗克的量子論，並於1945年後開始了他的核物理或原子物理時期和核神秘主義時期；在1955年至1978年這段時間，他的作品深深地受到遺傳學，特別是DNA及其結構的影響。」

五、達利的背景

A、死去哥哥的附身、轉世

達利（1904-1989）出生在西班牙巴塞隆納旁，叫費格拉斯（Figueres）的小鎮。達利有3個手足，哥哥大他3歲，在他出生9個月大時，死於腸胃炎，這對達利的世界觀影響很大，包括人格危機，導致他一度認為自己是死去的哥哥的複製品。

達利父親是名中產階級律師和公證員，對達利非常嚴厲，達利5歲時，父母把達利帶到哥哥墳前，告訴他，他是哥哥的轉世，達利相信了那樣的說法。

達利父親對於他唯一的兒女，掌控慾很強，達利參與超現實主義活動，達利娶妻，父親都表達過強烈不滿，但達利不為所懼，還是一意孤行，把父親的威嚴，拋諸腦後。

達利還有一個小他3歲的妹妹，曾為他出傳記書，算是他身處矛盾、衝突連連的家庭避風港。1921年2月，達利的母親死於乳腺癌。當時達利年僅16歲，母親的去世，是他早年歲月的重大的打擊。

達利父親後來續弦，娶了母親的親妹妹為妻，達利基於對阿姨的敬愛，沒有抗議父親再婚，看似前衞的達利，在情感上，其實是傳統保守的。

B、雷蒙・皮喬特引路，走上藝術

與藝術的源起，在1916年，達利與家人在卡達克斯的旅行中，首度了解當代藝術，他認識了雷蒙・皮喬特（Ramon Pichot）一家。

拉蒙是一名當地藝術家，常常到訪當時的藝術之都巴黎。在雷蒙的建議之下，達利父親把達利送到胡安·努涅茲的繪畫課上學習。第二年，他父親就在家中用達利的炭筆畫作品，舉辦了一次畫展，算是初試啼聲。

1919年，年僅14歲的達利，分別在菲蓋拉斯市政歌劇院和巴塞隆納，參加了當地藝術家聯展，後者由巴塞隆納大學校長親自為他頒獎。

當達利就讀於拉蒙・蒙坦內爾學院7年級時，與幾個朋友一同編輯了雜誌《本科》。雜誌中包含插畫，詩歌和一系列關於戈雅、委拉斯開茲和李奧納多・達文西等畫家的文章，對他帶來思想與創作上的啓發。

所以，達利早期的作品，以反應童年生活為主，例如，親朋好友、家鄉風景等。這回展覽，就安排了2幅達利早期作品，一幅是創作於1919年的《達卡克斯港口》，另一幅是《大提琴家理查・畢邱Richard Pinchot》，都是達利早年熟悉的場景，以及非常麻吉的老朋友，說明了達利的創作源起，以及他懷舊性格。

1922年，達利離開了著名的馬德里學生公寓，開始了在聖費爾南多皇家美術學院的學習。身高1米72的達利，留著長髮，和連鬢鬍子，一副19世紀晚期，英國社交界的打扮，憑藉怪誕風格，和花花公子般的行徑，很快抓住外界眼光。

然而，真正讓達利名聲鵲起的是他的繪畫，他在繪畫中，探索立體主義，並吸引了後來成為西班牙藝術界傑出人物的注意，比如費德里戈・加西亞・洛爾卡、路易斯・布努埃爾、荷西・貝羅（José Bello）。

當時的達利，其實並不完全理解立體主義的原則，他的理論源泉，僅限於出版物刊登的文章，和畢肖特給他的一本目錄，因為當時在馬德里並沒有立體主義畫家。

1924年，還沒有出名的達利，首次為一本書做了插畫，那是一本加泰隆尼亞語詩集《里爾的巫婆》，作者是達利在公寓裡的一個朋友，詩人卡洛斯・發傑斯・德・克里蒙特。

達利很快熟悉了達達主義，並在後來的藝術生涯中影響巨大，在公寓的日子裡，達利還與年輕的洛爾卡交往深厚，但這段交情，最後以達利拒絕了這位詩人的示愛而告終。

1926年，在期末考試前不久，達利因煽動學生鬧事而被暫令停學而被學院開除。他繪畫技巧成熟，通過1926年完成的《麵包籃（The Basket of Bread）》，可見一斑。

同年，達利第一次去了巴黎，在那裡結識了令他深深敬佩的畢卡索。當時畢卡索已經從祖安・米羅那裡聽到很多關於達利的讚譽。在隨後幾年達利發展個人風格時，他的作品深受畢卡索和米羅的影響。

早在1920年代，一些貫穿達利一生作品的風格就已經初現端倪。他從各種畫風中汲取營養，從古典學院派到最具開創性的先鋒派。古典派的影響主要來自於拉斐爾，布龍齊諾，蘇巴朗，弗美爾，當然還有委拉斯開茲。達利有時在不同作品中，分別使用傳統和當代繪畫技法，有時又在一幅作品中，將二者融為一體。

1927年，達利參加了「伊比利亞藝術家協會」，從那時起開始在馬德里，達爾瑪等地的畫廊舉辦畫展，他在巴塞隆納舉辦的畫展，吸引了社會上極大的注意力，被當時人們認作新一代畫家中最有前途的天才之一，然而，人們對他的關注，毀譽參半，有讚美也有爭議和批評。

在這一時期，達利模仿大師委拉斯開茲蓄了顯眼的翹鬍子，這成為日後他個人特徵中的一部分。

C、達利的枕邊人

1929年8月，25歲的達利，從巴黎來到家鄉西班牙度假，結識了比他大10歲的俄羅斯女孩愛蓮娜・伊萬諾瓦・迪亞克諾瓦（Helena Diakonova，1894-1982），即加拉・艾略華特・達利，是他未來的妻子，也是他一生最重要的「繆斯」。

卡拉比達利大10歲，是多位藝術家的繆斯女神，當時她已婚，丈夫是法國詩人，超現實主義運動發起人之一保爾・艾呂雅（Paul Éluard ，1895-1952），他們還育有一女瑟希・艾勞（Cécile Éluard，1918-2016）。

兩位才子同時愛上一個繆斯，其實是件痛苦的事。儘管保爾・艾呂雅才華橫溢，妙筆生花，但他對金錢的鄙夷和不屑一顧，令加拉頭痛不已，她嘗盡了沒有金錢而又必須活下去的滋味，所以，儘管他們還有一萬個相愛的理由，可以延續婚姻下去，但卻逃不出金錢樊籬。

當保爾・艾呂雅還在苦苦等待加拉，回心轉意，給他回眸一撇時，達利及時用畫筆，把加拉的青春和所有情愛，都封存在了一張張畫布上。度假結束後，卡拉沒有回到巴黎，從此在達利身邊，陪伴了他一生一世。達利崇拜卡拉，視她為聖母化身。

在他的畫裡，激情的描繪都集中在她的身上。在達利晚年所畫的宗教主題畫中，他毫不掩飾地把卡拉畫成聖母，也畫出了卡拉在他心目中的「超現實」形象。

1982年加拉以88歲高齡去世後，達利失去了靈感的繆斯，完全失去生活熱情，數度傳出自殺消息，寞落過殘生，也從此停止創作。1989年達利以85歲之齡過世，晚了加拉7年。

六、後記

「瘋癲、夢境、神曲-天才達利展」展期，從今年元旦至4月13日，因為台北目前展覽場地闕如，只能窩居在中正紀念堂一樓的2、3展廳，對這樣一位國際重量級藝術家，只能選擇在那樣龍蛇雜處的非專業場地，實在值得文化部檢討改進。

目前台北故宮文獻大樓整修中；史博館己整修3年，還是進行式，何時開館遙遙無期，而國父紀念館、台北巿立美術館、台北當代藝術館，都有屬性分眾及館方規劃。「時藝」和「聯合」兩個具備30多年國際展口碑和經歷的團隊，彷彿像被廢了武功的戰將，目前台北只有中正紀念堂的展場可展，而中正紀念堂展覽廳，有如高級菜市場，吵雜又簡陋，安排國際藝術展覧，實在太寒酸。

疫情持續，國人出國看展覽的機會，還要後延，如果文化部能協助釋出適合專業國際大展的場地，當是全民之福。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：天才達利展海報截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。