繼去年12月22日首次在台南郵局查獲的一個來自泰國的包裹中夾帶的豬肉香腸並檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性後，日前台南某郵局再查獲一個來自泰國夾帶豬肉香腸的包裹，與前次查驗出的核酸相似度達100％。

農曆春節即將到來，許多人會習慣攜帶或郵寄應景的香腸、臘肉、火腿等豬肉產品回國，但這些只有醃漬沒有經過高溫加熱的肉品，傳播疫情的風險也是最高的。

農委會主委陳吉仲表示，「短時間內接連攔截到2起案例，且兩案的豬肉製品來源自不同公司，讓我們對來自泰國乃至於整個中南半島的包裹都提高警覺」，同時以非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官身分，要求相關單位專案加強對於泰國及東南亞郵包的查驗工作，同時也將透過正式管道，向泰國反映狀況並請其改善。

陳吉仲指出，雖然泰國迄今未向世界動物衛生組織(OIE)通報任何案例，因此並未被認定為非洲豬瘟的疫區，但由於中南半島與中國大陸接壤，早在2019年我國就將包括泰國在內的所有東南亞國家都列入高風險地區，落實執行與疫區相同強度的邊境查驗措施。

根據統計，亞洲已有14個國家淪陷，包括中國大陸、蒙古、越南、北韓、菲律賓、南韓、東帝汶、印尼、印度、不丹、緬甸、寮國、柬埔寨、馬來西亞等。