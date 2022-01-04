「直播天王」連千毅以獨特的叫賣風格走紅，加上他直播時身後都會有辣妹一起入鏡，讓連千毅火速打開知名度，屢次成為話題人物，不過，連千毅今（4日）則在網上開心透露「真人娜美」辣妻石帕玉的生理期沒來、疑似懷上第三胎，還說老婆想要生女兒，喜訊吸引網友紛紛留言直喊恭喜。

連千毅和「真人娜美」辣妻石帕玉育有一對兒子，而連千毅稍早則在臉書透露，嬌妻疑似肚皮有喜：「昨天晚上，娜美跟我說，她好像懷孕了！MC都沒來...要去驗一下...」，疑似懷上第三胎，連千毅接著反問：「大家覺得生女兒好，還是男生？她（石帕玉）說想要女兒」。

連千毅臉書全文。（圖／取材自蘭庭精品臉書）

石帕玉擁有天使顏值和魔鬼身材，前凸後翹的S身材完全看不出是2個兒子的媽，其實，石帕玉在婚前就是知名網美，更是夜市的美女代表，石帕玉過去仍在經營臉書時，更是不吝嗇分享絕美自拍、素顏照。

石帕玉與連千毅結婚生子後，她依舊擁有高顏值和俏麗身材，還因此被封為「真人版娜美」，寵妻的連千毅也不吝嗇放閃示愛老婆：「一個女人帶二個兒子很辛苦」，大讚石帕玉：「這八年來，她沒變過，一樣的樸實無華，在家相夫教子，真的是很乖巧！」而隨著連千毅靠直播成功翻身後，他更是大手筆買下8000萬的電梯豪宅送漂亮老婆，感謝嬌妻一路以來的不離不棄。