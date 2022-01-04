其中去年甫榮獲全國十大傑出青少年的廖子宸，在特殊選才分別錄取的國立清華大學、成功大學生物系、長庚大學護理系，身為新住民子女的她，以自身的努力突破逆境，讓她成為學弟妹的典範。（校方提供／吳建輝南投傳真）

大學特殊選才陸續放榜，南投縣立旭光高中共有7人錄取國立大學，包括清華大學、海洋科大、嘉義大學、暨南大學、等頂尖大學，校長何光明表示，這是旭光高中首次有學生經由特殊選才錄取頂尖大學，這也展現旭光師生這三年來的學習成果，算是繳出相當亮麗的成績單。

其中去年甫榮獲全國十大傑出青少年的廖子宸，在特殊選才分別錄取的國立清華大學、成功大學生物系、長庚大學護理系，身為新住民子女的她，以自身的努力突破逆境，讓她成為學弟妹的典範；吳鈺婷、宋和怡分別錄取國立暨南國際大學教育學院與管理學院，2人都在高中時擔任自治會、童軍社等重要幹部，培養管理與領導能力，

另外科展常勝軍包括錄取錄取國立海洋大學生科系的廖心瑜、國立嘉義大學應化系的姜雅芳及錄取東海大學化材系的李昀容，三人從高一就參加科展，拿遍各大科展獎項，累積自主學習、探究實作及比賽經驗，錄取亞洲大學資傳系的蔡孟學，透過選修習得攝影、為電影製作，還曾拿下教育部微電影及攝影雙首獎，順利取得理想資訊傳播系。

旭光高中校長何光明表示，以上同學都有共同特質，就是在不同的課程中找到自己的興趣並努力實踐，特殊選才看中學生的學習歷程，其培養的特質與能力，學校積極推動新課綱，並讓學生適性探索，在各項課程中，師生一起努力，才讓旭光能夠大放異彩，也期許未來他們都能夠繼續堅持理想挑戰自我，展望未來。