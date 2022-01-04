北京大學「全國高校畢業生就業狀況調查」從去年6月起對大學畢業生進行問卷調查。從就業的單位性質分佈來看，企業成為吸納畢業生就業主要去處，在已確定入職畢業生占比73.8％，其中民企吸納多達35.2％，但合計進入到大陸體制內單位，包含國有企業、黨政機關、事業單位等大學畢業生則接近一半達到49.3％。

該調查樣本包括大陸東、中、西部地區19個省份的、34所大學，樣本量超過2萬人。調查資料顯示2021年「慢就業」、「緩就業」、「懶就業」的就業觀念略有增加，有7.9％畢業生選擇「不就業擬升學」或「其他暫不就業」，比例比2019年提高1.8個百分點。

根據《光明日報》報導，大學生畢業去向也存在顯著學歷差異。碩士生、博士生的就業優勢明顯，比例分別為64.5％和54.6％；受研究生擴招的影響，大學生升學優勢顯著，為35.3％；專科生在自主創業、自由職業和其他靈活就業方面的比例顯著高於其他學歷畢業生，合計比例為24％。