王力宏去年底和李靚蕾離婚，被女方控訴私生活淫亂，1日隔離屆滿14天，之後仍需7天自主健康管理，預計8日出關的他，動向備受關注，如今自稱王力宏身邊工作人員的學弟爆料，除了透露「蕾宏大戰」的5大內幕之外，還揭露By2妹裸照真相。

王力宏被李靚蕾踢爆私生活淫亂，最後以道歉為此事收尾，近日有名自稱是王力宏身邊工作人員的學弟爆料，他表示身邊工作人員相信王力宏沒有出軌，主要是彼此日常很密切，加上下塌酒店都是住隔壁房，若王力宏私下約見什麼人，多少會被察覺，而且工作人員強調未幫王力宏安排這類行程，若想要全得自己安排，屆時風險勢必高很多，接著坦言王力宏婚前玩較開放，但婚後就沒有這方面的行為。

網友透露王力宏身邊工作人員相信他沒出軌。（微博）

By2 Yumi裸照一事，王力宏事後查證發現只是純工作對話。（微博）

該名男子指出李靚蕾沒有證據證實王力宏出軌，像是By2 Yumi裸照一事，王力宏事後查證，發現只是純工作對話，至於裸照只是女方的whatsapp用了女性nude做頭像，接著指出李靚蕾若將有關王力宏出軌證據交給法院，可以分得更多財產，但是從頭到尾都沒這樣做，不禁好奇「是因為她不想給法院嗎？還是因為真的沒有而已」，接著指出李靚蕾雖然說不要錢，但根據協議就是財產對半分割，質疑是否沒要贍養費就等於沒要錢。

爆料者質疑李靚蕾是否沒要贍養費就等於沒要錢。（微博）

爆料者指出王力宏原想開直播反駁李靚蕾，但認為對方個性偏激作罷。（微博）

至於雙方為何沒對峙？他表示事情爆發當下，有人建議王力宏立刻回台灣和李靚蕾協商，雖然第一時間坐飛機回台灣，但處理問題的黃金時間都在坐飛機和隔離度過，導致沒時間和工作人員碰面協商，因此聲明全靠自己獨立完成，原定想開直播逐一反駁李靚蕾，但王力宏認為李靚蕾是偏激且心理有問題的人，怕公開揭穿真面目，她會帶著孩子做出難以挽回的舉動，因此決定暫定3-5年不工作，讓時間去解決一切。

李靚蕾曬出通話紀錄表示聯繫不上王力宏，如今被爆料者打臉。（微博）

接著提到李靚蕾曬出通話紀錄截圖，表示聯繫不上王力宏，但實際情況是事發後兩人仍有聯繫，但女方突然換了通訊軟體，並要王力宏打電話給她，但王力宏尚未準備好沒辦法接，因此就被女方拿來指控聯繫不上他，至於真相是否如該名網友所說一樣，還是得等兩位當事者出面證實。