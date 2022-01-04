超商店員察覺郭男相當可疑，立即透過「竹圍超商聯繫網」群組向警方通報，員警迅速趕抵現場，當場依竊盜現行犯將郭男逮補送辦。（大園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市大園區有名54歲的郭姓男子，3日晚間帶著泡麵到竹圍地區某間超商沖泡，過程中郭男更竊取店內關東煮食用，店員察覺郭男相當可疑，立即透過「竹圍超商聯繫網」群組向警方通報，員警迅速趕抵現場，當場依竊盜現行犯將郭男逮補送辦。

大園警分局竹圍派出所所長陳隆應表示，為強化超商安全維護、加強聯繫作爲，特別設置「竹圍超商聯繫網」群組，希望有效加快為民服務及案件處理速度，即時通訊平台能讓超商與警方即時聯繫，若遇狀況可趕緊通報警方到場處理。

警方指出，郭姓男子在3日晚間20時許，自備泡麵走進大園區三民路一段某超商裡，擅自使用關東煮的湯水沖泡泡麵，並竊取關東煮鍋內的食材食用，店員見他行為舉止怪異，當下立即透過「竹圍超商聯繫網」群組向警方通報，員警於4分鐘內立即趕到現場，郭男坦承犯行，警方隨即將其逮捕並帶回偵詢，並依竊盜罪移送法辦。

警方說，此次店員立即於群組通報，與員警攜手迅速遏止犯罪，是最佳警民合作的典範，警方也將持續利用通訊群組與超商互動聯繫，讓維護治安的網絡更加綿密無死角。