市場研究機構IHS Markit預測，大陸2021年第四季經濟成長率為2.36％，「保4」預期恐落空。中華經濟研究院院長張傳章4日分析，大陸2021年第四季經濟成長率不到4％有兩大原因：一、內需不振。二、大陸房地產市場持續低迷。

台北經營管理研究院4日舉辦2022世界經濟走向與對策論壇，張傳章在會中援引IHS Markit最新資料指出，2021年第一季至第四季，大陸經濟成長率逐季下降，但也由於基期逐季往下降，大陸2022年經濟成長率將會逐季成長。

張傳章表示，因為目前才剛進入2022年1月，市場關心的是大陸2021年第四季的經濟成長率，IHS Markit預測為2.36％，令市場失望，因為市場預估還有4％。

針對大陸經濟成長率未能「保4」，張傳章指出，大陸提倡的國內、國際雙循環，國際方面沒有太大問題，但是在國內這個循環中，消費、投資都不振，顯示雙循環策略運作不暢。此外，恒大事件餘波盪漾，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）也提到，如果大陸持續高壓打房，可能會使大陸提前陷入泡沫化。

張傳章指出，2021年1月至11月，台灣最大出口國家或區域為大陸及香港，占台灣出口值的42.3％，第二大是東協十國（占16.7％），第三大至第五大分別是美國、歐洲地區、日本。如果這些國家或區域的經濟展望好，那未來台灣的出口動能就得以維持。

IHS Markit對於大陸及香港2022年的經濟走向還算正面，預測大陸2022年全年經濟成長率為5.47％。而香港2020年經濟成長率很差，為負成長，在低基期之下，2021年經濟成長率表現還不錯，為6.61％。但由於2021年已墊高基期，香港2022年經濟成長率預測只有3.16％。