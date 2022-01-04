男星周潤發（發哥）出道48年形象優質，還是三屆金像獎和兩屆金馬獎影帝得主，身家傳高達56億；他淡出螢光幕後，常常在路上被認出，成為市民甚至是明星的「集郵」對象，最近港女星馬海倫、草蜢成員蔡一智都陸續捕捉到周潤發的身影，開心地在社群平台PO合照分享喜悅。

周潤發儘管貴為影帝，但沒有高高在上的巨星架子，個性樸實又親民，常常零偽裝現身大眾交通工具、小吃店和路邊，合照要求也來者不拒，讓很多人都超想遇到。最近拍攝電視劇《四十二章經》的71歲港星馬海倫，2日就在IG興奮地表示：「今早在中環外景碰到發哥一隊人，發哥請吃早餐：生煎包、叉燒角、蛋撻和沙翁」，接著曬出周潤發與劇組工作夥伴的自拍合照，可以看到周潤發戴著鴨舌帽、反光墨鏡，身穿休閒服，對著鏡頭微笑，馬海倫和同事們瞬間變成小粉絲，開心地與偶像同框拍照。

下一個幸運兒則是草蜢成員蔡一智，他昨（3日）歡慶57歲生日，與太太周雪芳一起運動，竟然遇到也在跑步的周潤發，雀躍地在IG報喜：「生日可以同自己超級偶像一齊跑步是件幸福快樂事！多謝發哥。」照片中，周潤發兩鬢發白，但氣色絕佳，露出陽光般的笑容，且打扮相當樸素，衣著幾乎跟2日無異，而蔡一智、周雪芳就像個小迷弟（妹），靠在偶像的身旁燦笑，讓網友看得都好羨慕，留言直呼：「Wow ! so lucky 幸福加倍」。

周潤發即便淡出演藝圈，對待粉絲的態度從未變，曾透露不拒絕合照要求的原因：「不少人與我素未謀面，卻默默支持我30多年，現在他們只想見我3分鐘，難道也不答應？」如此討人喜歡的個性，難怪備受影迷甚至圈內人敬愛。