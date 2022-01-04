【每日必看】詭異! 3人赴臥龍洞古道 1人吊死.2人失聯@中天新聞 20220103

王女母親(戴帽子者)今天一早也前往現場找尋，但沒想到找了一個上午女兒已經變成冰冷遺體，也讓王母無法接受，悲慟不已。(民眾提供/吳建輝南投傳真)

如今原本可能成為破案關鍵的郭、王２人屍體也尋獲，讓破案機會渺茫，警消目前正想方設法，要將２人遺體移到山下，待後續檢警進一步相驗。(民眾提供/吳建輝南投傳真)

埔里警方動員搜尋失蹤的2人。（埔里警分局長提供／廖志晃南投傳真）

「臥龍洞」古道遭發現1具吊掛男屍，警方追查發現死者為32歲范姓男子，當時范男還有2名友人（1男1女）陪同進入古道，2友人也失蹤，全案疑點重重。（警消提供）

南投縣埔里鎮臥龍洞古道的離奇命案，今（4日）有重大突破，原先只找到范姜姓死者，４日下午在距離范姜男屍體約200公尺處的山坡處，找到失聯的郭姓、王姓情侶檔，吊掛在旁邊樹上。王女母親今天一早也前往現場找尋，豈料女兒已經變成冰冷遺體，讓王母無法接受，悲慟不已。

據了解，搜救隊下午1點左右，在距離范姜姓男屍體200公尺的樹林裡找到郭、王2人遺體。原本2人被視為破案關鍵，搜山未果，租屋處也找不到人，如今3人都已成冰冷屍體，這也讓檢警相當頭痛。警消目前正想方設法，要將2人遺體移到山下，待後續檢警進一步相驗，釐清案情。

據了解，3人生前有官司糾紛，上月28日范姜姓男子從嘉義獨自騎機車到埔里，與郭、王會合，卻命喪臥龍洞古道，郭與王2人更離奇失蹤。

上月31日，一對夫妻到臥龍洞古道健行，在距登山口約1公里處，赫然驚見1具男性屍體吊掛在邊坡，嚇得向警方報案。

當時警方在案發地點找到2輛機車，其中一輛為死者范姜姓男所有，另外一輛則是死者友人郭男與王女共乘，但2人都不知去向，警方從元旦假期開始搜山，但遲遲找不到人，今天下午才終於尋獲。

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