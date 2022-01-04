31歲黃姓女子與32歲美國籍Creek男子，昨到花蓮溪口北岸非法撿拾漂流木，重達440公斤，並利用廂型車載運，遭海巡署東部分署第一二岸巡隊員後，被依刑法侵占罪移送花蓮地檢署偵辦。（海巡署東部分署第一二岸巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

31歲黃姓女子與32歲美國籍Creek男子，昨到花蓮溪口北岸非法撿拾漂流木，重達440公斤，並利用廂型車載運，遭海巡署東部分署第一二岸巡隊員後，被依刑法侵占罪移送花蓮地檢署偵辦。（海巡署東部分署第一二岸巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

31歲黃姓女子與32歲美國籍Creek男子，昨到花蓮溪口北岸非法撿拾漂流木，並利用廂型車載運，沒想到過程遭海巡署東部分署第一二岸巡隊員發現，且秤重後漂流木總重高達440公斤，儘管2人自稱撿拾目的是要拿來當柴燒，不過仍被依刑法侵占罪移送花蓮地檢署偵辦。

海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，岸巡南濱守望哨執勤人員，昨在執行海面岸際偵蒐勤務時發現，1男1女打赤腳，在岸邊撿拾漂流木，並放置1輛白色廂型車裡，立即通報岸巡隊司法小隊前往現場查緝，當場查獲非法撿拾木頭，隨即通報林務局花蓮林管處南華工作站及保警第九大隊花蓮分隊到現場協助。

海巡署東部分署第一二岸隊表示，黃女與Creek男子互為朋友關係，2人撿拾的漂流木重達440公斤，由於花蓮縣政府已公告漂流木撿拾時間僅到去年12月24日止，目前撿拾已觸法，經林管處南華工作站確認，2人行為違反刑法337條侵占罪，帶回偵訊製作筆錄後，並依刑法侵占罪移送花蓮地檢署偵辦。

海巡署東部分署參謀主任周炳全表示，岸邊漂流木為國有財產，除地方政府公告開放撿拾區域、時間及條件，未經許可不得任意撿拾，呼籲民眾切勿以身試法，海巡將持續取締不法；另，民眾若於岸際發現任何不法情事，可透過海巡署「118」服務專線通報，海巡一定立即派員前往處理。