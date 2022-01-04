巴黎聖日耳曼球星梅西（Lionel Messi）與3位隊友在耶誕假期感染了COVID-19，一位在梅西家派對擔任DJ的阿根廷人帕拉西歐（Fernando Palacio）被懷疑是傳染給梅西的禍首，在推特上成為全國公敵，還有人辱罵他是「殺人兇手」「刺客」，並揚言要宰了他。

31歲的帕拉西歐一下子成為推特的熱搜人物，他先前在IG貼出自己與梅西的合照，兩人都沒戴口罩。加上帕拉西歐出席過有其他染病者在場的聚會，很快就被搞不清狀況的球迷在網路圍剿。

帕拉西歐在IG上說：「我一覺醒來就接到好多留言，然後看到我變成網路的熱門人物，因為大家說是我傳染病毒給梅西的。」「我昨天去檢測了，因為我得出國去烏拉圭，我沒有染病，你們自己看。」帕拉西歐被迫放出他檢測陰性的證明，上頭寫著「No Detectable」。

雖然比不得梅西，這位帕拉西歐也是頗有名氣的人，IG上有百萬追隨者。無論是否他傳染給梅西，梅西因為打過3劑疫苗，症狀已經很快緩解下來。梅西在檢測陰性之前必須暫留阿根廷的羅薩里奧市。梅西新年時在IG寫道：「我得感謝一切讓我度過2021年的事情，特別是當很多人因為這個停不下來的狗屁病毒而受苦的時候，希望2022年帶來更多健康，我誠心祝福大家。」