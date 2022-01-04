桃園機場染疫情形擴大，除了3日晚間公布的機場停車場清潔人員，新增2位同班交通車清潔人員確診，以及1位防疫計程車司機。指揮官陳時中4日指出，感染來源還需要釐清，但桃園地區防疫全面加嚴，暫停全部免戴口罩情形，並且強化機場防疫措施。

他說，新增的2位清潔人員跟昨日公布的案17230搭乘同班通勤巴士，3位清潔人員負責清潔區域分別有停車場洗手間、辦公室區域以及提領行李處的洗手間，3工作區域距離遠，目前懷疑是通勤巴士，將朝此方面調查。

他指出，停車場洗手間一般旅客旅客不會使用，主要是防疫計程車及遊覽車司機使用，因此立刻對防疫計程車司機調查。而防疫計程車司機曾在12月26日及31日曾經載到確診者，29日時曾召回採檢檢，當時為陰性，尚無法斷定傳染來源，但這是要調查的源頭。

針對桃園機場及桃園忠貞市場，他宣布，所有防疫計程車司機每3天做一次PCR深喉唾液採檢，機場工作人員每週快篩採檢1次，有症狀者立即採檢；而桃園外出需全程配戴口罩，並且於本周加開3處臨時採檢站。

另外，他也公布，近日有2名機師確診，分別案17201及案17228，屬於境外移入，與社區無關。