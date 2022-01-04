水利署4日說明最新全國供水情勢，由於去年同期台灣正面臨百年大旱，今年經過去年下半年降雨頗豐與水源調度，目前全台主要水庫蓄水率至少都有7成以上，預估可以穩定供水至年底，今年一期稻作可以如期開耕供灌。

水利署指出，根據氣象局資料顯示，未來一季的機率正常偏少，為了因應氣候變遷下降雨不確定性與枯水期間用水，期望民眾持續節約用水，並密切未來春雨及梅雨預測，會有持續滾動式檢討。