擺脫限水惡夢 今年穩定供水至6月底 15:202022/01/04 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 水利署4日說明最新全國供水情勢，由於去年同期台灣正面臨百年大旱，今年經過去年下半年降雨頗豐與水源調度，目前全台主要水庫蓄水率至少都有7成以上，預估可以穩定供水至年底，今年一期稻作可以如期開耕供灌。 水利署指出，根據氣象局資料顯示，未來一季的機率正常偏少，為了因應氣候變遷下降雨不確定性與枯水期間用水，期望民眾持續節約用水，並密切未來春雨及梅雨預測，會有持續滾動式檢討。 全台1.8萬人放無薪假 旅行社占近半 興富發 今年營收戰500億 #全台 #全國 #春雨 #穩定供水 #水利署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 安心亞女神炸場 小豬復出大成功 04:102022/01/04 娛樂新聞 歸國青農科技化養蘭 奪全國季軍 04:102022/01/04 地方新聞 推廣減塑行動 中壽加入「奉茶」行列 18:432022/01/03 財經 搶攻新年商機 北都推出家庭上網優惠 14:002022/01/04 財經 台彩2022年首發5款新品 百萬元大獎項史上最多 11:292022/01/04 財經 地價大漲 台中透天產品大減7成賣到缺貨 10:502022/01/04 財經 《國際經濟》單日確診破3.7萬人 澳洲：堅持重啟經濟 14:322022/01/03 財經 《傳產》2021拉尾盤 6都上季買賣移轉飆11年同期高 17:222022/01/03 財經 111年度「即測即評及發證技術士技能檢定」簡章即將開始販售 12:102022/01/03 財經 全台2022年有線電視收費 凍漲 04:102022/01/04 產業特刊 產業實務辦學導向抗少子化 龍華科大註冊率9成5 13:112022/01/04 生活 財經熱門新聞 印度神童預言這2個月不妙 股市老手看30年前惡夢恐重演？ - 財經 一路撐到5奈米！台積電大老超狂技術 蔣爸、張忠謀都佩服 - 財經 台積電2天噴漲6％！利多在哪？他分析一針見血超殘酷 - 財經 華為電動車是騙局？新車還沒交付就停產！300車主傻眼 - 財經 美股崩盤日來了？神準鐵嘴預言開殺15％ 最大兇手是他 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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