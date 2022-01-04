據伽馬數據最新發表的「2021中國遊戲市場投融資調查報告」，大陸2021年遊戲領域投資案逾200起，總規模逼近人民幣（下同）259億元，近兩年中有半數獲得投資的企業為成立三年以下。

據該報告，2021年大陸遊戲領域發生投資209起，總金額約258.8億元。而在2020-2021年期間的遊戲市場投資事件中，成立時間在三年以下的企業佔比達到49.7％，投資方在近兩年獲取的股權比例多集中在10％至30％，占比接近六成。

報告指出，最受資本歡迎的事遊戲研發型企業，從2016年到2021年，每年遊戲市場的投資事件中均有六成以上的投資針對於遊戲研發企業。除此之外，2019年以來，圍繞VR／AR技術的投資事件占比有所提升，圍繞遊戲直播／媒體的投資事件數量占比明顯下降。

報告指出，近兩年投資方通過戰略投資的方式參與遊戲相關企業融資的占比最高，達到66.5％。現階段遊戲市場的投資方更看重戰略協同效應，重點關注對自身業務的改良和拓展，更加強調與融資企業的合作關係。