向海那漾露營區的風車大道夜景相當浪漫。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

向海那漾露營唯美的海景玻璃屋。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

向海那漾露營區推出尾牙買6送6優惠。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

歲末年終之際，許多公司行號舉辦尾牙及春節犒賞員工，台中市「向海那漾」露營區推出平日「微型尾牙春酒」專案，約20人就能享有專案招待優惠，更貼心替旅人解決狂歡後酒醉開車困擾，即喝即睡入住網美豪華帳篷。

向海那漾表示，平日「微型尾牙春酒」專案，20人左右就能享有專案招待優惠，公司可以休閒渡假方式犒賞員工辛勞，在海風吹拂的絕美海景玻璃屋中享用火烤兩吃自助吧尾牙、春酒晚宴餐會，打造與眾不同歡慶氛圍，期間自備酒品不收開瓶費。

向海那漾指出，即日起下訂歡饗尾牙平日全包餐專案「猛虎歸來 不醉不歸」，可享晚餐秘製藥膳鴛鴦麻辣火鍋肉盤Double、再加贈兩箱啤酒，另有酒鬼專屬買5000元送2000元的豪飲專案選購。

此外，同場加映早鳥平日「春酒六六大順」，即日起至1月25前下訂，買6送6全包餐專案「福虎讚金春」加碼「紅龍配」(鮮甜龍蝦六隻、皇家尊爵紅葡萄酒六瓶)，熟成的葡萄酒香氣搭配鮮美龍蝦的甜，可以好好享用一場質感的豪華露營晚宴。