華人喜歡有土斯有財，有天有地的別墅產品愈來愈少，透天產品是房市的長青樹。（盧金足攝）

台中土地交易熱度高，地價頻創新高，水湳經貿園區被視為下一個台中7期，地主抱地惜售，土地標售開出每坪380萬元的新高價，開發商為追求開發效益，集合式住宅大樓成主流，華人喜歡有土斯有財，有天有地的別墅產品愈來愈少，近5年來台中市5層以下建物使照數量大減74％，別墅新成屋出現中空斷層帶。

依內政部統計，近5年來台中市5層以下建物使照數量大減74％，台中市不動產開發商業同業公會預期政府打房及金融限縮的政策，今年推案金額可能略為減少，約在2800億至2900億元之間，呈現「量減價微揚」格局。

永慶不動產7期榮耀店主任李昱霖指出，西屯區土地動輒百萬起跳，光是土地成本就佔了售價的1／2以上，尤其精華區域的大地坪別墅，總價上億元幾乎是行情價，既考驗市場接受度，更考驗建商的品牌度與建築功力，想挑戰金字塔頂端市場的開發商減少。

豪墅產品稀有，土地含金量高，依內政部實價登錄資料，2020年台中市總價5000萬元以上的別墅交易量與2016年相比，呈現雙倍成長，今年與五年前相比也有1.7倍的增幅。

以台中黃金區段水湳經貿園區的環境與未來發展性最為看好，勢必也是高端客首選居住地段，尤其臨文修公園兩側兼具水湳建設題材與西屯成熟商圈，是中部知名的豪墅聚落區，區域內開發迅速、一地難求。

久樘開發業務總經理黃照旺表示，水湳經貿園區將成為台中市頂級生活圈的代表區域，形成頂級客層新聚落，「柏登莊園Blossom Villa」具備一級地段、綠意景觀、生活機能、交通優勢。

最新落成的久樘「柏登莊園Blossom Villa」電梯豪墅，基地緊鄰2.4公頃文修公園，步行前往水湳中央公園僅15分鐘時間，除大型綠地公園圍繞外，還有西屯、逢甲生活圈比鄰。「柏登莊園Blossom Villa」共規畫20戶獨棟、雙拼豪墅，建坪近百坪。

別墅新成屋出現中空斷層帶，目前高端別墅產品多為屋齡四年以上產品，如創建「望年」、寶鯨「富椿莊」、「居心地」、鼎義「透與璞」、敦泰「本善」等別墅案，在市場都是極具買氣的搶手貨。