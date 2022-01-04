日本豐田汽車很快就會奪走通用坐穩近一個世紀的龍頭寶座，首度成為美國的汽車銷售一哥，再度印證美國汽車製造商在本土市場已經失去主導地位。

2005年豐田在美國的汽車市場僅排名第四，落後通用、福特和當時的戴姆勒克萊斯勒，這前三名車商的合併銷量占美國總銷量約57%。

到了2021年，通用、福特和擁有克萊斯勒的歐洲汽車製造商 Stellantis前九月在美國的合併市占率僅為38%。即使加入了特斯拉，美國汽車製造商的合併市占也僅略超過40%。

豐田和通用都將在周二公布年底銷售成績。去年前九個月，通用汽車的銷量都落後豐田，第四季應該也不例外。

汽車經銷與交易平台Cox Automotive預估去年第四季豐田和通用的汽車銷量都將大幅下滑，豐田的銷量估將下滑31%，但通用的銷量估計減少46%，讓豐田得以維持對通用的領先。

但產業專家認為豐田能否在未來幾年守住美國汽車市場的王位尚不得而知。Edmunds產業研究執行董事Jessica Caldwell表示，豐田未必能守住這樣的領先地位，這些年來，豐田不像通用一直在推進一些神奇的計畫，他們只是擁有較多的銷售通道和更多的品牌。

通用汽車表示公司很快就會重返領先地位。通用表示，半導體短缺等問題使2021年的情況前所未見，儘管如此，通用汽車仍然擴大了在全尺寸皮卡和休旅車市場的領先地位。隨著2022年供應鏈將逐步改善，加上通用將推出幾款新車，包括電動車和重新設計的皮卡，應該能在2022年帶動銷售增長。

此外，Cox Automotive預期，去年第四季美國新車總銷量將較前一年同期下滑24%。

展望2022年，產業專家認為晶片供應仍將持續吃緊，可能導致豐田、通用和其他大部分汽車製造商的產能無法滿足市場需求。Cox Automotive資深分析師Michelle Krebs表示，晶片仍然是今年的一大變數。