東元精電(8041)送件申請上興櫃。

東元精電成立87年3月，主要產品為步進馬達、伺服馬達、直流馬達及直流無刷馬達之生產製造及銷售、馬達售後服務及維修，董事長兼總經理為林勝泉，目前股本為1.72億元，110年上半年稅後盈餘為3447萬元，每股盈餘為2元，累計前11月合併營收為8.44億元，年成長35.77%。