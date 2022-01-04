《櫃買市場》東元精電申請上興櫃 15:232022/01/04 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東元精電(8041)送件申請上興櫃。 東元精電成立87年3月，主要產品為步進馬達、伺服馬達、直流馬達及直流無刷馬達之生產製造及銷售、馬達售後服務及維修，董事長兼總經理為林勝泉，目前股本為1.72億元，110年上半年稅後盈餘為3447萬元，每股盈餘為2元，累計前11月合併營收為8.44億元，年成長35.77%。 《櫃買市場》正文小金雞 正基申請上櫃 IPO新兵參戰 高價股風起雲湧 #東元精電 #馬達 #櫃買市場 #興櫃 #送件申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東元精電4日申請登錄興櫃一般板股票 14:312022/01/04 財經 愛比科技29日申請登錄興櫃股票 13:532021/12/29 財經 采威國際3日申請登錄興櫃股票 12:002022/01/03 財經 《證交所》搶股東會吉日 12天登記額滿 15:232022/01/04 財經 《櫃買市場》濾能申請上櫃 12:332021/12/27 財經 《興櫃股》東研信超 1月4日轉興櫃一般板 14:322021/12/28 財經 《光電股》廣閎科首季將上櫃 茂迪吃小金雞補身 10:512022/01/04 財經 戰略新板合格投資人獎勵活動登場 04:102022/01/03 證券．權證 首家登錄戰略新板＋轉興櫃企業 東研信超 今轉興櫃一般板交易 04:102022/01/04 證券．權證 櫃買「戰略新板」合格投資人獎勵活動 明年元旦起跑 17:592021/12/30 財經 北極星藥業-KY今日向證交所送件申請第一上市 15:402021/12/27 財經 財經熱門新聞 印度神童預言這2個月不妙 股市老手看30年前惡夢恐重演？ - 財經 一路撐到5奈米！台積電大老超狂技術 蔣爸、張忠謀都佩服 - 財經 台積電2天噴漲6％！利多在哪？他分析一針見血超殘酷 - 財經 華為電動車是騙局？新車還沒交付就停產！300車主傻眼 - 財經 美股崩盤日來了？神準鐵嘴預言開殺15％ 最大兇手是他 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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