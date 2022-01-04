由於Omicron變種病毒在其人口最多的兩個州快速擴散，周二澳洲的新冠病毒單日新增確診數再度創下新高。此外，雪梨所在的新南威爾斯州住院人數已經超過Delta疫情期間創下的最高記錄。

周二截至目前為止，澳洲通報47799個新病例，改寫前一天創下的記錄37212例。

截至周二，新南威爾斯州的住院人數增至1344人，超越去年9月Delta疫情期間創下的高峰（1266人），亦即創下了這場大流行病爆發以來的最高記錄。過去一周，澳洲的染疫住院人數增加了一倍多，使醫療量能越來越緊繃。

周二新增4個染疫死亡病例。儘管Omicron變異株導致新病例不斷創新高，但由於澳洲16歲以上人口的疫苖完整接種率已接近92%，使其目前染疫死亡率仍然低於前幾波疫情。

澳洲的累計確診數在周二突破50萬大關，其中近五成是過去兩周通報的。截至目前為止，澳洲的累計確診數達到54萬7160例，累計死亡人數為2270例，仍遠低於大部分先進國家。