陳姓女子因工作關係，把10歲女兒託付給葉姓友人夫婦及葉男弟弟3人照顧，不料女兒在1個月內慘遭葉男3人輪流打耳光、抓頭撞牆、拿線香燒燙手腳，甚至逼她吃貓飼料，遭台中地檢署3日依妨害幼童發育、恐嚇、加重強制猥褻罪起訴3人，台中高分院將葉男判刑1年4月，其妻賴女判刑8月，葉男的胞弟則判刑1年1月。

起訴指出，陳女前年7月結識葉男及葉妻賴女，葉男夫婦與弟弟借住在陳女租屋處，陳女因工作、交友關係很少回家，委託葉男3人幫忙照顧10歲女兒，未料所託非人。葉男3人從去年9月起多次拉扯女童頭髮去撞牆，竟把木板牆面撞出一個凹洞；賴女與葉弟不滿女童嘔吐，以點燃的線香燒燙女童手腳，將女童四肢燙出多處疤痕。

賴女及葉弟還輪流拿針刺女童雙足、甩打巴掌；甚至葉男曾抓起女童朝地上猛摔、逼她半蹲，並在她身上放置椅子等物，3人更逼迫女童吃貓飼料、蒜頭或芥末。事後葉男3人恐嚇女童不能告訴母親與老師、否則會被痛揍一頓。此外去年9月底，葉弟騎機車載女童時還趁機猥褻女童下體。

檢方認為，葉男3人利用寄居陳母住處的機會，在1個月內接連施虐女童，事發後彼此推拖，葉男還辯稱是執行管教權，3人惡性重大且毫無悔意，依法起訴3人並求處重刑。

台中市社會局在2019年底也依兒少法裁罰葉男及賴女各6萬元，並公告姓名在案。台中高分院依成年人共同故意對兒童犯傷害罪，將葉男判刑1年4月，其妻賴女判刑8月，葉男的胞弟則判刑1年1月。