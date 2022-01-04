高雄各項公共建設和產業進駐加溫，大樓房價也節節高升，從2017年的每坪17.3萬元，漲到2021年的每坪20.3萬元，5年漲幅達17％，2021年上漲幅度最大的3個行政區，則由蛋白區包辦，小港5年漲幅23.3％居冠，大寮和仁武漲幅各約17.2％和14％，分居二、三名，由於台積電落腳高雄的激勵，2021年漲幅最大，1年就年增7.41％，大樓房價也正式突破2字頭。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐4日在記者會表示，2021年雖受疫情干擾，但高雄擁有豐富的公共建設題材，包括高雄流行音樂中心、輕軌大南環段都陸續啟用，鐵路地下化綠廊道完工、輕軌二期動工等，都大幅優化區域生活機能，且下半年更受惠台積電設廠、國際大廠加碼投資佈局等產業利多，讓長期低基期的高雄房市，吸引投資人目光。

張旭嵐指出，在政府頻頻出手政策調控下，2022年初買氣可能輕踩煞車，不過因現在土地取得成本欲低不易，且缺工缺料促使營建成本上漲，加上通膨效應，所以房價仍朝樂觀發展。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，高雄市近5年住宅每坪成交單價，已從2017年每坪17.3萬元，一路飆漲，至2021年，已大舉衝破2字頭，平均成交單價來到20.3萬元，漲幅17％，成為近5年來的房價最高點，並且正式站上2字頭。

李家妮指出，進一步統計高雄近1年購屋熱區的房價漲幅，排名前十名行政區，增幅至少從6％起跳，且漲最大的前三名全由蛋白區包下，冠軍寶座則由小港區拿下，每坪均價從2020年的12.1萬元，上漲至2021年的14.9萬元，增幅達23.3％，大寮區與仁武區，分別以17.2％、14％的增幅分居二、三名。

她說，漲幅最高的小港、大寮跟仁武，擁有三大助攻房價的共同特點，第一是房價基期低，受新案持續帶動補漲空間大，其次是產業園區多，受惠就業人口紅利，推升價量表現，最後則是蛋白區發展潛力大，抗跌保值性佳。

以小港區來說，擁有捷運紅線繞行，新光三越OUTLET「SKM Park」也將進駐大魯閣草衙道現址，帶動觀光消費人潮，市區整體生活機能發展成熟，同時小港區內有臨海工業區及中鋼、台船等四大國營企業坐鎮，磁吸龐大就業人口，成為區域房市發展利基，近年有不少針對單身上班族及小家庭客層的中小宅產品推出，近1年成交價都有每坪18到19萬元的實力。

李家妮表示，除了新屋帶動，台積電設廠、亞灣區特貿三開發有譜等效應，也讓身為南部科技S廊帶成員之一的小港區，整體房市發展更有力，而國際大廠接連進駐高雄，作為國際樞鈕的小港機場使用量提升，都將帶動周邊不動產交易量能。

台灣房屋愛河之心加盟店長林家福表示，受惠台積電產業進駐的利多，帶動不少置產型買氣，甚至出現「蛋白區賣蛋黃價」的趨勢，像在鳳山文山特區，新屋就衝破3字頭，屋齡10年的中古大樓住宅，近期也以每坪單價約27萬元成交，此行情已可入主美術館豪宅特區。

林家福指出，目前市場約有2成屋主，直接把開價往上調10％左右，不只台積電所在的北高雄，幾乎整個高雄房市熱區都有此現象，農16特區的住宅大樓，屋主開價1800萬元，短短一周內就改底價兩次，最終買方加價，以1890萬元成交，原因在於目前許多屋主看好高雄後市，暫時收手不賣，因此，近期市場中古物件也出現稀缺現象，僧多粥少，購屋族又擔心房價飆漲，即使加價，也想趁早入手。