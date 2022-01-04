全球經濟重啟帶動不動產需求回溫，市場對通膨趨勢的關注，促使部分資金轉向具抗通膨效果的不動產，觀察2021年富時全球不動產指數上漲近二成，在主要資產中表現不俗，帶動REITs基金繳出不錯的成績，前十強平均績效逾16.38％。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，近期全球不動產指數呈現高檔整理態勢，以2021年第四季來看，各次產業輪動快速，當中以工業、住宅、倉儲及特殊型REITs表現較佳，旅館相關則受新變種病毒Omicron現蹤而表現落後。後市全球經濟復甦態勢不變，經濟活動回溫也帶動全球商用不動產交易回升，房市數據呈現穩健擴張。

加上REITs財報表現優於預期且上修財測，基本面持續改善，中長期表現仍值得留意，區域方面，持續看好北美地區表現，產業部分則看好工業物流、住宅、私人倉儲等相關REITs表現。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵指出，經濟活動回溫使得美國房市活動熱絡，2021年道瓊美國地產指數上漲超過三成，表現十分強勁。後市來看，根據美國加州地產經紀協會的預估，2022年美國房市將保持穩健，售價料仍維持緩漲態勢，隨著國際間的通行，已未如先前疫情嚴重時的管制來的嚴格，美國一些城市也已有國際買家回歸，且民眾購屋需求不墜，市面上房屋庫存供應較緊下，有助支撐房市表現延續。

就成長題材來看，隨著生活科技化趨勢不變，與雲端商機、物聯網、遠距上班和教育等需求相關之特殊型REITs包括通訊電塔、資料中心、塔台等需求持續攀升，成長前景亦看好，建議不妨透過美國地產ETF來佈局，一舉網羅美國地產的多元投資契機。