國內檢疫量能不足，防疫旅館、集中檢疫所量能都相當吃緊，日前傳出有大牌部會頻頻讓中央流行疫情指揮中心碰軟釘子，導致徵調會館、國軍英雄館作為集中檢疫所困難。衛福部長、指揮中心指揮官陳時中今天回應，強調絕無此事，但也指出，疫情升溫加上境外確診屢創新高，將來可能不會再開放集中檢疫所讓國人訂房。

陳時中今天在疫情記者會透露，隨著國內疫情的升溫，加上入境確診人數節節創下新高，將來可能不會再開放集中檢疫所讓國人來訂房檢疫，「這樣的機會越來越小。」

媒體報導，指揮中心在進行跨部會協調，欲徵用公部門會館、國軍英雄館等場所作為集中檢疫所時，不是部會首長叫不動，就是遇到各部會都派代理人參加，經常碰到一鼻子灰，其中被點名的交通部則喊冤。

陳時中今天澄清，曾特別詢問過負責調度集中檢疫所的醫療應變組副組長王必勝，是否在徵調檢疫場所上遭遇困難，但目前並沒有遇到這樣的問題。

陳時中說，這些傳言都屬外界的臆測之詞，事實上各部會都有報一些場所過來，但經過指揮中心的檢查，有一些是堪用，一些是不堪用，有一些則是時間提供的不夠長，或不足以來使用，但絕對沒有徵調公部門場館徵調不動的事情發生。