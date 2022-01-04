新竹市長林智堅宣布不選大新竹市長之後，合併升格話題仍在延燒，部分人士認為第七都恐排擠其它六都財政，且窮縣將更窮，新竹市政府財政處4日特別援引相關法令，強調「餅」只會更大，六都財政不僅不變，非直轄市更因少了竹縣市，反而能夠獲更多分配款。

林智堅於去年12月27日晚間宣布不選大新竹市長，希望停止「因人設事」、「英人設市」的紛爭，但顯然林智堅不選後，竹竹併議題的爭論並未因此落幕，甚至改闢戰場，質疑第七都將會排擠到原本六都的統籌分配款，六都將會嚴重反彈，立法院昨天起是否處理地制法修正案仍將是各界焦點。

林智堅今天駁斥第七都會壓縮其它六都分配款的說法，他說，馬政府時期為了升格五都，2009年修正兩次地制法，其中87-1條明文規定，任何升格直轄市不會排擠現在直轄市財源。

87-1條第3款也談及，所有財源都從中央分配，包括桃園與台南升格都相同，由中央額外投入財源進入直轄市，再進行分配，因此新竹縣市若成為第七都，中央即會再多投入一都預算，並不會瓜分原來六都資源。

市府財處長陳香君也補充，依地制法第87-3條規定，「縣（市）改制或與其他直轄市、縣（市）合併改制為直轄市時，其他直轄市、縣（市）所受統籌分配稅款及補助款之總額，不得少於該直轄市改制前」。

此外，依「中央統籌分配稅款分配辦法」第7條，本來非直轄市的16縣市，共同分配總額的24％，若新竹縣市升格了，少了2個縣市，剩下14個縣市仍將分配總額的24％，每個縣市分配到的統籌分配款將更多。

林智堅同時以美國職棒大小聯盟為例說明，大聯盟為直轄市、小聯盟為其他16縣市，新竹縣、市目前在小聯盟，升格後進入大聯盟，原大聯盟六都分配款不能少於原本分配額，中央必須增列分配款給第七都，如此既不會影響大聯盟財源，也會讓小聯盟從16縣市變成14縣市，小聯盟可分的資源又再增加。

他同時表示，若竹竹合併升格，不只統籌分配稅款增加，財政規模更會逐年變大，他以桃園為例，升格前700億、升格後1400億，成長1倍，若以新竹縣市目前550來看，他預期4年後預算可到800至1000億元。