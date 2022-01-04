誰說冬天就不能去海邊玩？交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處將於1月10日至16日在屏東縣大鵬灣青洲灣舉辦「青洲灣派對」，觀光局表示，歡迎喜歡戶外活動的民眾一起相約，冬季來大鵬灣逛市集、品味在地餐桌料理及欣賞暖心音樂會。

觀光局局長張錫聰表示，鵬管處落實行政院推動「向海致敬」政策，於青洲灣完成篩沙整治維護作業，也重新開放讓民眾自由進出。青洲灣距離高鐵新左營站很近，位置面向台灣海峽，面積不大，知名度也沒有大鵬灣大，但是正因為如此，特別舒適。來到青洲灣除了可以欣賞夕陽的火球還可眺望小琉球，且大鵬灣冬季氣溫比北部平均多攝氏5度，不受東北季風影響，也沒有落山風，1年365天可以說有360天天氣都是好得不得了，全年都適合辦理沙灘親海活動。

張錫聰表示，青洲灣派對活動以打造「冬日沙灘生活品牌」為目標，強調「海邊慢活」、「質感休憩」，主打喜愛戶外生活的遊客，藉由音樂、料理、生活市集及文化旅行等活動。

1月10日至14日邀請山元聰、金帥芸欣及綠龍與他的大提琴辦理夕陽音樂會；15及16日邀請金曲樂團-告五人、淺堤、靈魂沙發、五五身及克里夫等藝人輪番上陣。

「青洲灣派對活動」以青洲灣派對周末兩天的「冬日暖心音樂節」利用音樂元素打造海邊獨有慵懶氛圍，同時聯合南北兩大品牌簡單生活及LA RUE，並結合屏東觀光圈珍珠業者打造沉浸式海景市集；另推出「限定餐飲」，結合知名蘭城西飲室與在地業者青洲灣豐BAR搭配在地食材做出專屬料理，可使用五倍券或國旅券。

活動預約報名可上https：／／linktr.ee／QINGZHOUPARTY，或上勇闖大鵬灣幸福小琉球粉絲專頁了解更多活動最新消息(https：／／www.facebook.com／dbnsa／)。