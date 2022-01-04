61歲林瑞陽和張庭近年將重心移往大陸，傳聞從事房地產和微商業賺進了上千億身家，還成為當地的繳稅王，但上月卻傳出因涉及傳銷被查，26億台幣資金遭凍結，兩人微博、抖音帳號還被禁言。見此，不少網友都跑到林瑞陽前妻曾哲貞的微博通報消息，今(4日)中午，曾哲貞首度打破沉默，寫下：「你們的留言我都看到了」。

昔日「台灣第一小生」林瑞陽過去與曾哲貞有過一段婚姻，生下一兒一女，兒子林禹近年更是繼承父親衣缽出道，2010年林瑞陽與張庭再婚，由於當年張庭被指是導致林瑞陽前一段婚姻破局的主因，使得兩人婚姻備受外界關注，2020年有網友私訓嗆聲曾哲貞：「自己沒本事管住自己老公還罵人張庭勾引，人家張庭有那個臉蛋有那個身材」，引來曾哲貞回擊：「是！她就是第三者，歡迎林先生和張小姐來告我，隨時候教」。

如今林瑞陽和張庭在大陸的事業陷入危機，林瑞陽第一時間轉發聲明，強調：「目前公司運營一切正常，我司將積極配合相關部門工作」，但因社群網站遭禁言，兩人也因此下落不明，而曾哲貞稍早對此首度回應，表示已經看到網友留言，但因為媒體會帶風向，公眾人物的好與不好會被放大檢視，因此她不願意表態，討厭浪費媒體資源。

曾哲貞坦言：「曾經我的（家務事）就是這樣不斷的放大至今，讓我失敗的婚姻成為我人生的汙點」，網友的留言也不代表她的感受，她不想趁機落井下石，她身為母親，認為到這個時機更應該要謹慎做好孩子的典範，最後說：「有理走遍天下，無理寸步難行，（沈住氣繼續往前走）祈願安好」。