中央流行疫情指揮中心今（4日）公布國內新增4例本土個案，包括3名桃機清潔人員及1名防疫計程車司機，且確診個案中還有人曾在巿場擺攤或載客，對此不少PTT鄉民留言討論，「再不控制就要淪陷」，也有人擔心，年後恐有新的一波疫情大爆發，希望防疫警戒盡早升級，「疫情擴散很快，應該趕快升級」。

指揮中心今天公布國內新增4例本土個案，且其中一名清潔員已確定感染傳播力極強的Omicron變異株，指揮中心也立即宣布，桃園取消口罩放寬措施，出門除飲食需要外，一律得戴口罩。

桃機染疫持續擴大，讓不少鄉民相當緊張，直呼「準備炸開了」、「瑟瑟發抖中」、「再不控制就要淪陷」、「又開始有本土，看來最近還是不要外食」、「這種數量跟傳染力，旅館根本擋不住」、「這年難過了」。

網友表示，接下來正逢春節假期，返台人數可能會到高峰，擔心境外移入個案不斷增加，年後恐有新一波疫情大爆發，希望防疫警戒盡早升級，「境外一堆，也都是潛在風險」、「春節前會不會變三級警戒」、「我估計台灣過年後會大爆發，早就囤好糧了」、「疫情擴散很快，應該趕快升級」、「要三級了沒」。