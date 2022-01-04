總統蔡英文「論文門」爭議持續延燒，旅美學者林環牆今（4）日在臉書發文，指出經檢視後，他認為蔡英文當年進入政大是不按常規的特權聘任，更提出3個提問，點名內政部、考選部、外交部、法務部及教育部等部會，希望可以獲得答覆。

雖然總統府已多次重申蔡英文總統的論文與學位沒問題，但外界仍不斷有質疑。林環牆今在臉書發文表示，依賀德芬教授在論文門終審記者會的說明，蔡英文從1984年8月1日起進入政大是可說是屬於「無博士論文」、「無博士學位證書」及「無走過三級三審的一般大學教師聘任程序」的三無特權聘任。

林環牆稱，包括胡志強、郝龍斌、及賴士葆等人在內，都是取得歐美著名大學博士學位後回台任教的人，但起聘職稱均是「副教授」，唯有蔡英文的起聘職稱是「客座副教授」，說「三無」特權聘任解釋了這一切。

林環牆指，當他將蔡英文的「三無」特權聘任與「論文門」神秘的1987年進行連結時，竟發現1987年蔡英文在政大教書的同時，又分別做了三件事，包括「蔡英文於1987年7月28日取得美國紐約州律師資格」、「蔡英文於1987年間向考選部申請認定國家考試應考資格」，以及他認為「蔡英文於1987年間『偽造』了『倫敦大學中央註冊組』神秘甘乃迪女士所出示的蔡英文博士學位認證函」。

林環牆因此提出3個疑問，第一問點名內政部答覆，說「在政大任教的同時，蔡英文是何時於1987年前往美國紐約州參加律師資格考試？」第二問點名考選部答覆「蔡英文於1987年間是準備考哪一項國家考試？」

林環牆的最後一問則點名外交部、法務部及教育部答覆，說「為什麽1987年倫敦大學甘乃迪女士的認證函會有不同版本？」並質疑「如果這不是偽造文書，什麽是偽造文書？而且為什麽蔡英文的所謂『1984年版博士畢業證書』會沒有外交部駐外單位的正式認證印章？」

除此之外，林環牆也表示「倫敦大學與倫敦政經學院（LSE）都是有停損點的，一旦海外論文門的調查逼近英國校方的停損點時，他們是會跳船的」，並舉例指出2011年英國校方爆開海外金流與博士學位交換的「格達費-LSE」醜聞，當時LSE院長戴維斯（Howard Davies）引咎辭職；2013年英國校方先是謊稱斯里藍卡總統兒子有取得LSE的學士文憑，後因被逼問而道歉承認錯誤。

林環牆最後說，「沒有人有能力永遠扭曲是非與真相。蔡英文臉皮再厚再戀棧，也是沒有這個能力。」