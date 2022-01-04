美國行動通訊巨頭Verizon Communications和AT&T周一晚間宣布他們同意將C頻段無線頻譜的部署時間延後兩周，以免各方在飛航安全方面的僵局自本周起打亂航班。

基於5G通訊可能干擾雷達高度計等高度敏感的飛機電子設備，兩家行動電信商正面臨來自白宮、航空公司和航空工會要求延後5G新服務開通的壓力。

兩家電信商原訂於1月5日部署5G通訊的C頻段頻譜，最新達成的協議將把服務部署的時間延後至1月19日。

AT&T表示，我們知道飛航安全和5G通訊可以共存，我們有信心進一步的合作與技術評估能解決任何問題。

這個決定對Verizon Communications和AT&T而言，是營運策略的大轉彎，周日兩家公司才嚴詞拒絕延後部署新的5G服務，僅同意採取一些緩衝措施，包括六個月內不會在機場周圍部署5G通訊。

美國運輸部和聯邦航空總署上周五以飛航安全為由，要求AT&T和Verizon將5G新服務的商用部署推遲兩周。兩家公司周一在聯名回函中批評運輸部的要求是「不負責任地要業者放棄部署世界級和具有全球競爭力之通訊網路所需的營運控制權」。