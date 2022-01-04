2022年春節倒數計時，經營85度C的美食-KY(2723)力抗原物料成本飆漲，宣布推出平價8款精緻禮盒搶攻春節送禮商機，並因應網路消費趨勢推出「跨店取貨」服務，積極活用已有76萬名的會員經濟，預計可售出5.5萬盒、締造逾1800萬業績，持平去年水準。

原物料及包材等價格去年以來水漲船高，包括奶油及奶粉齊揚25％、紙價漲逾30％、咖啡豆更飆漲逾50％，使去年受疫情三級警戒衝擊的餐飲業營運更為艱辛。對此，美食-KY仍盡力自行吸收相關成本上漲，以168～529元的平價策略，推出8款春節禮盒搶攻送禮商機。

美食-KY今年推出的8款年節禮盒，包裝以華人最愛的大紅喜氣搭配虎年生肖俏皮小金虎，手捧鳳梨和金魚，象徵年年有餘、旺旺來，內容則包括杏仁瓦片、豬瓦片、南棗核桃糕、魷魚絲、咖啡蛋捲、鳳梨酥、牛軋糖、高粱酒等多樣產品，訴求款式多樣且平價美味。

同時，疫情加快民眾消費購物模式改變，據東方線上最新調查顯示，線上訂購的網購業績去年成長動能強勁，即便疫情警戒降級，民眾對網購、外送餐點等消費趨勢仍維持高檔，顯示結合虛擬及實體通路的O2O服務趨勢已確立成型。

而美食-KY自2017年10月在台啟動85 Cafe APP會員制，並陸續開通電子錢包付款、線上訂餐、開通各家行動支付，去年6月推出跨店寄杯上線，帶動去年12月平安夜活動檔期締造6000萬元業績、創下歷年同期新高，目前會員數達76萬人、年增達11萬人。

因應網路消費趨勢成長明確，美食-KY續去年7月以蛋糕產品嘗試水溫後，今年再推出春節禮盒跨店取貨服務，即日起至24日選擇85APP禮盒跨店取貨，手機下單支付便可直接線上轉贈親友，讓受贈者4天前選擇附近門市預約取貨。

美食-KY行銷部副總鐘靜如表示，85度C目前在台門市超過450家，76萬APP會員中有6.5萬人為重度消費會員，此次針對春節禮盒再推出跨店取貨服務，可增添消費者自購或送禮便利性，盼藉此進一步提升業績表現。