美國海軍正在尋求承包商幫忙，以封存試飛已用不到的兩架F-35B和1架F-35 C。

據《動力》（The Drive）網3日報導，封存這3架早期F-35，反映出相關專案終於向前邁進，脫離長久以來問題不斷的測試階段。如今已有超過750架F-35交付全球各地客戶，而五角大廈最終可能有望點頭，正式同意全速量產。

海軍空戰中心飛機部門（Naval Air Warfare Center Aircraft Division，NAWCAD）最初在2021年12月30日上網貼文說，要找承包商，長期封存那3架有問題的 F-35，目前它們都在馬里蘭州帕圖森河海軍航空站（NAS Patuxent River）。

包括不能飛的地面測試機在內，美方當初至少打造了19架各式F-35，專門用來試飛，而這是系統開發設計（Systems Development and Design，SDD）計畫的一部分。洛克希德馬丁（Lockheed Martin）是在2001年贏得相關合約，從技術上來說，這階段仍在進行。

美國海軍在公告中說，隨著F-35試飛計畫的SDD結束，帕圖森河的3架F-35也不必再收集試飛數據。因此，F-35聯合專案辦公室（Joint Program Office，JPO）決定，要將這些戰機封存，以等日後移到別處轉為他用。