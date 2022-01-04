桃園機場人員確診新冠肺炎，讓鄰近縣市民眾相當緊張，台北市長柯文哲4日指出，Omicron變異株病毒來襲，很多人接種2劑疫苗仍感染，已要求防疫旅館員工必須打滿疫苗，重新啟動「防疫天使隊」訓練旅館人員，另找專家檢查通風設備，如果設備無法完善就退出防疫旅館。

柯文哲今午出席士林區里長座談會前，他對外說明北市防疫，現階段防疫旅館比醫院還危險，因為確診者送進醫院，都是看得到的敵人，醫療還是專業，醫護人員訓練後動作比較確實，全世界第4波大流行非常嚴重，1天新增確診者就超過60萬人。

他指出，對抗Omicron，只打1、2劑效果不好，很多打滿2劑還是被感染，入境旅客確診說多不多、說少不少，很難防守，還有一點，旅館工作人員畢竟不是醫護人員，防疫動作一定會差一點，昨天要求防疫旅館人員打滿疫苗，將會去抽查給業者壓力，業者要負起責任。

柯文哲說，防疫天使隊也重新出發，旅館人員需要接受專業人員重新訓練一遍、SOP也再檢查一遍，乾淨區做完再做汙染區，通風設備拜託專家檢查，如果發現空氣會散布就要求退出防疫旅館。