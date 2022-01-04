呂雪鳳（左）表示這是她最喜歡的阿嬤角色，當白潤音如自己金孫。（甲上提供）

白潤音在片中騎著準備吃掉大家惡夢的神獸。（甲上提供）

由新銳導演池家慶執導，楊采妮、白潤音、呂雪鳳、李李仁主演的電影《嗨！神獸》，以會吃掉惡夢的神獸「食夢貘」傳說變成床邊故事為靈感，開啟了小男孩因為相信而長大的成長歷程。今日發布正式預告，畫面曝光白潤音當年只有8歲的稚嫩小臉，滿臉萌樣跟著阿嬤呂雪鳳和媽媽楊采妮等待爸爸李李仁回家，純真模樣超可愛。

楊采妮這次演出白潤音媽媽，戲外擁有1對雙胞胎兒子的她，對小男生特別有1套，拍攝空檔總是把所有時間拿來陪伴白潤音，耐心傾聽兒子心情、玩遍各種自創遊戲，知道白潤音喜歡扭蛋，從新加坡返回劇組時，還特別送他好幾套扭蛋作為回歸禮物，如此「收買」之下果真培養出真感情。

其中有1場戲楊采妮和白潤音必須在淹水的船艙中爭吵，為演出到位，船外出動水車噴灑製造雨勢，母子都在渾身濕透的狀態下對戲，楊采妮甚至連演完自己的殺青戲後，也表示要陪著白潤音，並和劇組一起迎接「總殺青」，不僅工作人員相當感動，池家慶更讚歎：「女神實在太溫暖窩心。」

除了成功獲得白潤音和工作人員的心，楊采妮也和片中婆婆呂雪鳳相處愉快，雖然劇情安排無緣婆媳一開始見面氣氛就劍拔弩張，戲外兩人卻感情融洽，呂雪鳳直誇楊采妮是「水媳婦」，透露合作心情：「我還沒有出道進影劇圈，她就已經演電影了，我非常欣賞她，生得漂亮又有演技，她現在能復出演這齣戲，而且是與我合作，我作夢都會笑！」