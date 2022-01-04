台東縣豐榮國小合唱團團服沿用迄今已26年，有部分團員面臨無團服可穿的窘境，今獲企業捐贈。（蔡旻妤攝）

台東縣豐榮國小合唱團團服沿用迄今已26年，有部分團員面臨無團服可穿的窘境，今獲企業捐贈。（蔡旻妤攝）

台東縣豐榮國小合唱團團服沿用迄今已26年，有部分團員面臨無團服可穿的窘境，今獲企業捐贈。（蔡旻妤攝）

台東縣豐榮國小合唱團團服沿用迄今已26年，曾有學生家長表示「跟我當年穿的是同一件」，更有部分團員面臨無團服可穿的窘境。賽事影片在網路上流傳後，震亨國際股份有限公司決定主動捐贈70套團服給學校，學生興奮表示「超漂亮的！我想穿著上課一整天」。

潔白整齊的新團服，有的學生珍惜得捨不得穿，也有學生難掩興奮直呼「新衣服很漂亮！我想就這樣穿著上課一整天」；指導老師孫于婷指出，早期合唱團男生不多，團服多為女生款式，因此請男團員穿著同色系新式運動褲上台。

不必踏入教室，就可聽到學生練習時清亮的歌聲悠悠傳出；豐榮國小合唱團去年12月在比賽中榮獲南亞語系、閩南語系、ACappella等3項優等第1名，及客家語系優等第2名，創下歷年最佳成績。

由於學生賽事影片在網路上廣為流傳，被震亨國際公司眼尖發現團員服裝不一致，震亨國際董事長廖睿紳得知學校團服已沿用26年，於是主動捐贈價值16萬4850元的70套團服給校方。

毛慧莉表示，豐榮國小合唱團成立於1991年，一直是學校特色，感謝孫于婷在課程中融入肢體律動、舞台劇概念等，也嘗試讓學生擔任指揮，深入了解旋律，學生保有歌唱技巧，深化表演藝術能量，在各項音樂賽事中屢創佳績。

此外，該校合唱團在今年元旦受邀領唱國歌，發揮創意結合《來去台東》獲在場千位民眾肯定；孫于婷笑著說，學生很期待上台，日前彩排和表演時，竟比原定集合時間提早半小時到校，而看著孩子走上大舞台開心唱歌，就是她最大收穫。