星展集團資深經濟學家馬鐵英4日指出，台灣央行可能在2022年開始推動貨幣政策的正常化，基本上「升息的條件大致成熟』，主要有四大理由：一、失業率和薪資成長預計將在年中恢復至疫情前水準。二、經濟復甦均衡，出口與內需、製造業與服務業之間的復甦預計將在下半年變得更為均衡。三、美國聯準會也可能在下半年開始升息，星展估計將升息2次，促使更多新興市場央行跟進。四、台灣央行為防止熱錢流入更多，有必要跟進升息。

星展銀行（台灣）以線上方式舉辦「2022年第一季經濟展望」會議，由受制於防疫措施無法來台的星展集團資深經濟學家馬鐵英，從新加坡發聲。馬鐵英表示，估測台灣2022年經濟成長率為2.8%，仍符合台灣的長期平均趨勢，從產出水平、經濟均衡性、民生消費力等因素來看，台灣經濟表現將優於四小龍。2022年新加坡、香港GDP年增成長高於台灣，是因為兩個市場的2021年GDP仍在低基期。

對於台灣央行今年的可能升息時點，星展集團估測，應是第三季開始，每次升息半碼，第四季再升息一次，二次升息共25基本點（BPS）。

馬鐵英強調，央行升息和抑制台灣房地產市場沒有直接關係，央行更多關注在總體指標，諸如產出缺口，各產業的出口和內需的復甦，另外亦關注CPI通膨指數，「房價上漲、房租上漲的指數若傳統到貨幣政策，升息的動力會更高，目前並不明顯！」