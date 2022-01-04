蕭敬騰全新單曲〈同情情敵〉唱出在感情中遭受背叛的心情。（華納音樂提供）

蕭敬騰個人首發限量珍稀明星卡照片是他親自挑選出來的兒時照片。（華納音樂提供）

蕭敬騰百忙之中簽名。（華納音樂提供）

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）新歌〈同情情敵〉唱出在感情中遭受背叛的心情，MV由老蕭再度執導，MV故事描述老蕭與女主角墜入愛河後，某天造訪女生家卻發現慘遭劈腿，最後甚至失魂落魄，結局令人措手不及。MV使用大量特效，包括要模擬老蕭從10幾層樓墜落的畫面、更短短數秒濃縮演員從年輕到年邁時的狀態等，不但耗時許久，更要台北、上海兩邊同步技術配合與支援，也是老蕭擔任導演以來所面臨的全新挑戰。

睽違3年推出全新專輯，老蕭一手包辦所有創作，包括設計、視覺及MV等，希望將最貼近自己的一面展現給樂迷。而繼〈最最愛〉甜蜜情歌廣受迴響，專輯中的〈同情情敵〉則直白地唱出「放屁」、「我是豬」...等字眼，既是自暴自棄，也真切表達了懊悔又難過的狀態。老蕭表示在感情中，劈腿、背叛、從相愛到相殺，幾乎是每天地球上各角落都會發生的事，在寫這首歌時，他模擬著這樣憤怒又心痛的心情，寫出了令人能感同身受的作品。

這次MV同樣出自老蕭之手，老蕭帶著餐點到女主角家準備一起用餐，卻被一個衣衫不整的男子撞個正著，掉落的一只白襪引起老蕭注意。然而一到女生家門前，他看到另一只被夾在門上的襪子，瞬間才明白原來女生背叛了他，一瞬間老蕭像腦部遭到重擊，無法思考且失魂落魄的離開現場，結局令人措手不及。對此，唱片公司說明，〈同情情敵〉最後墜下畫面是內心情境，這是一種心裡狀態並開放觀眾想像。

此外，華納音樂和Hit Fm聯手打造「蕭敬騰 隔離套房2827期間限定咖啡店」，在Hit Fm北部電台旁的Hito Café設立專屬打卡點，只要和特製佈景合照並上傳至個人臉書或IG(貼文或限動皆可，設定須為公開)，並標記Hit Fm、華納音樂、以及蕭敬騰官方帳號，即有機會獲得「蕭敬騰個人首發限量珍稀明星卡」。Hito Café也限量推出「蕭敬騰 隔離套房2827期間限定咖啡店」限定套餐。