台北市年貨大街15日將登場，今年以「想享饗過年」為主題，超過百家台北特色店家與電商平台合作，1日起至30日推出全台最大年貨線上專區；迪化街永樂廣場也將進駐6米高招財福虎和總獎額達250萬的紅包牆（黃婉婷攝）

北市攜手10大商圈包括迪化街商圈，華陰街商圈、後車站商圈、台北地下街、沅陵街商圈、榮濱商店街、東門永康商圈、四平陽光商圈、艋舺夜市及寧夏夜市，推出年節妝點及行銷活動。（黃婉婷攝）

農曆春節將至，台北市年貨大街15日將登場，今年以「想享饗過年」為主題，先由百家台北特色店家與電商平台打頭陣，於1日至30日推出全台最大年貨線上專區；迪化街永樂廣場也將於月中進駐6米高招財福虎和總獎額達250萬的紅包牆，盼能提升買氣。鑑於疫情升溫今年仍不開放外來攤商，同時禁止試吃、街上也不可飲食。

台北市副市長黃珊珊指出，迪化街現已連續舉辦27屆年貨大賞，近年也因後疫情時代力拚轉型，今年特地協助商圈與電商平台、電視購物合作，推出「台北年貨大街線上專區」與「電視購物街頭實境秀」，讓民眾不用出門，即可在線上一次購足年節必備商品。

為拉抬年貨買氣，黃珊珊表示，永樂廣場也將在月中進駐頭高6公尺的招財福虎巨型氣球裝置，還有總獎額超過250萬的開運紅包牆、虎彩繽紛共創年味燈區，還邀集包含百靈果等50檔超人氣podcast主，一同錄製街頭播音室，強化年節氛圍。

鑑於近期防疫升溫，迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋受訪表示，今年要求商家別搭棚架，將行人空間變得更寬廣，同時禁止外來攤商擺攤，避免人流變得複雜，還影響在地店家生意。

徐慶棋指出，今年年貨大街防疫規定都依中央規定辦理，包括民眾須全程戴口罩、不開放店家提供試吃，商圈內的街上也禁止邊走邊吃；至於騎樓部分，則是要求商圈內店家自用、不可外租，去年9月溝通至今還算有共識。

年貨線上專區將於1月1日至30日開跑，專區內包含迪化街商圈近60間人氣店家、和商圈特色店家共襄盛舉，專區更提供6折起的超值優惠，1日至8日期間購買還能參加線上抽獎，天天抽黃金、年節禮盒及店家消費抵用券等多項好禮，總獎額逾千萬。

另外，今年也延續2021年與東森購物合作，在迪化街辦理首場電視購物直播熱潮，規畫1月21日邀請台北市長柯文哲市長與黃珊珊，於永樂廣場首度同台體驗「電視購物街頭實境秀」，直奔年節買氣第一線，與電視購物達人共同銷售推廣精選年貨。