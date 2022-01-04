台南市政府消防局第四大隊安定分隊藉著闖關活動，讓學生在趣味競賽中，將各項防火、防災要領記在腦海中。（安定消防分隊提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府消防局第四大隊安定分隊4日上午到安定國中，對師生進行防火、防災宣導，並藉著闖關活動，以防火、防災宣導各項題目，進行2選1淘汰賽，最終選出「消防知識王」，給予豐厚的宣導獎勵，讓學生在趣味競賽中，將各項防火、防災要領記在腦海中。

安定分隊長黃珮婷表示，今天與隊員楊承儒、楊文儒、邱耀民、洪士傑到安定國中，做防火、防災宣導，使師生了解用火用電安全及安裝住宅用火災警報器的必要性，了解濃煙關門、小火快逃的觀念。

黃珮婷說，他們還拿出連棟式住警器模型屋，宣導安裝連動式住警器，模擬1層樓發生火災，當該樓層住警器作響時，同時連動其他樓層住警器作響，可以縮短預警火災時間，增加民眾逃生時間。

黃珮婷提到，希望透過這次防災、防火宣導，讓師生體會消防員的工作辛勞，重視救災、救護資源，也提醒民眾居安思危，防患於未然，以達到人人防火、家家平安，將防火、防災知識落實於生活中。