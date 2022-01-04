桃園機場清潔工和防疫司機4人確診，其中3清潔女工是桃園人，桃園市長鄭文燦4日親率5局處長上火線說明，除防疫車隊全數採檢，他也宣布承包機場清潔的信實企業878名員工也要全員採檢，3處社區採檢站下午上線，明天也將增加到6站，守住社區防線，他也向中央喊話，呼籲在機場設置前進指揮所，市府也會全力協助。

桃園市長鄭文燦親率環保局長呂理德、衛生局長王文彥、經發局長郭裕信、交通局長劉慶豐、新聞處長詹賀舜舉行疫情說明記者會。

鄭文燦說，案17230女清潔工確診，且是Omicron，傳播力高，是其他3至5倍，桃園採取4個及時政策，最快速度、最嚴謹標準擴大匡列，確保社區可控，第一輪除6家人採檢都陰性，也針對同一個交通車的26人採檢，揪出2同事確診，分別是案17238、案17239，CT值分別為24.6、24.5，2人同住的2個和1個家人也都採檢陰性，另有1人女兒住新北也已通知採檢。

「機場職場群聚感染，擴大採檢是必要的！」鄭文燦說，3名女清潔工都是信實企業雇用，4日也在信實企業設置採檢站，878位工作人員全部都要採檢。

鄭文燦也提到，因首例女清潔工負責清消的區域是防疫司機常用的廁所，因此也全面針對618位防疫計程車司機全員採檢，目前314人結果出爐，其中住基隆的司機確診案17240、CT值28.4，強調防疫計程車都得確認為陰性才能值勤，包括防疫巴士的司機在內，都要3天1次PCR確保防疫安全，未來也會視疫情狀況滾動檢討，提高採檢頻率、擴大採檢範圍。

鄭文燦也直言，機場工作人員總共將近3萬位，6成住桃園、4成住雙北或基隆或新竹，防疫安全非常重要，已致電指揮官陳時中，建議指揮中心在機場設置前進指揮所，提高防疫對策，機場第一線高風險人員，也都要百分之百施打第三劑疫苗。

鄭文燦強調，機場工作人員位在防疫第一線，面對Omicron確診快速增加、國外也大流行，機場人員為國家守住第一線，希望國人給他們更多支持，他們也應該得到最佳防疫保護，希望機場所有防疫對策能提高強度，市府也在最短時間匡列採檢。