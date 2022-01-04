中國國家新聞出版署遊戲審批於去年7月22日暫停，迄今超過5個月，這讓中小型的遊戲相關企業迎來經營寒冬。大陸目前有超30萬家註冊資本在1000萬元人民幣(下同)以下的遊戲相關企業，去年7月至今，共有1.4萬家遊戲相關公司註銷。

北京當局上一次暫停遊戲審批是2018年，曾導致眾多中小型遊戲公司在2019年裁員甚至停業。中國企業查詢網頁「天眼查」顯示，2021年7月份至今，共有1.4萬家遊戲相關公司註銷。陸媒《證券日報》引述專家分析，中小型遊戲企業投入大量資源到廣告之上，遊戲內容缺乏新意，導致遊戲難以在競爭激烈的市場脫穎而出。

對岸某龍頭遊戲公司負責人表示，「公司今年內測兩次的一款遊戲，依然沒有版號，具體何時能正式上線我們也不清楚。但版號缺貨（即當局暫停發批文）其實對我們影響不大，這款遊戲上不了，還有其他已上線的在正常運營。真正受到影響的是中小企業。」

研究機構艾媒諮詢的行政總裁張毅分析：「遊戲版號暫停發放，確實對中小遊戲企業有影響，但也倒逼他們尋找出路，其實，2018年遊戲版號發放暫停時，就有公司意識到「出海」（即出口到國外市場）的重要性，國內遊戲出海的節奏在加快，有的公司業務重心甚至就是海外。」

此外，去年12月召開的2021年中國遊戲產業年會上，中宣部出版局副局長楊芳發言稱，今年國家新聞出版署將實施網路遊戲正能量獨立計畫，堅守內容底線紅線，堅決杜絕擅自變更內容、無版號上線運營等違法行為。