61歲日本男星船越英一郎曾遭元配松居一代爆料出軌，還有服用威而鋼的習慣，夫妻倆鬧得不歡而散，事隔4年多，船越英一郎也覓得第二春，和小22歲「國民美少女」松下萌子打得火熱，小倆口連新年都窩在一起，先前更被拍到女方的無名指上戴著鑽戒，疑似傳出好消息。

松居一代2017年拍片控訴船越英一郎偷情，還拿著老公拆封過的威而鋼佐證，她在過程中不時哽咽落淚，下秒又痛罵老公的不忠，「他一直在背叛我！」透露自己默默調查一年，已將老公和小三在夏威夷偷情的過程都記錄下來，當時引起全日本轟動，這段畫面有超過400萬人觀看。

松居一代拿著威爾鋼爆料老公偷情。（圖／翻攝自YouTube）

日媒《NEWS postseven》報導，船越英一郎離婚後在節目上認識39歲女星松下萌子，兩人去年正式開始交往，不畏外界流言蜚語，以結婚為前提穩定發展中，女方朋友也證實消息，「他們應該論及婚嫁了，最近她左手無名指被套牢，不就是最好的證明嗎？」

松下萌子手上戴著鑽戒。(圖/翻攝自日網)

然而船越英一郎和松下萌子雙方的經紀公司均未否認或承認，僅表示：「不過問藝人私生活。」松下萌子1997年參加全日本國民美少女比賽，當時年僅14歲就發唱片出道，還曾演出過真人版日劇《美少女戰士》，客串電影《令人討厭的松子的一生》等等，直到2013年她跨領域成為藝術家，以自身才華在國際受到關注。