國內核酸純化試劑與核酸萃取儀器製造商圓點奈米(6797)2021年12月合併營收1.92億元，月成長66.81％；全年營收19.28億元，年增11.33％，再創下歷年新高。

圓點奈米表示，2021年一度因為缺料，10月營收滑落至1億元以下，公司已進行供應商調整，原料來源無虞，單月營收也在11月迅速回到1億元之上，12月營收再衝高至1.92億元，創下近九個月新高。

新冠肺炎的檢測市場剛性需求仍強，圓點奈米擁有高度競爭力，且具備經濟規模，除核酸純化試劑與核酸萃取儀器之外，亦增加核酸檢測診斷試劑與核酸檢測服務，進行上下游垂直整合，持續擴大市場佔有率，保持業績成長。

展望未來，圓點奈米指出，公司積極佈局其他應用領域，如臨床檢測、基改食品、農業科學等，皆取得階段性成果；並將切入科學研究市場（RUO Research Use Only），多元化發展策略，蓄積後疫情時代的成長動能。