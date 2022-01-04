看準後疫情時期國內消費動能，匯豐（台灣）商業銀行4日宣布旗下匯豐現金回饋御璽卡新戶優惠升級，新戶申辦匯豐現金回饋御璽卡，最高享海外消費3.22％、國內消費2.22％的回饋（含原卡片權益回饋），較原先提高一成，集在核卡後至2022年12月31日前刷卡消費享有額外加碼1％回饋。

相較市場上屢見信用卡權益向下調整情形，匯豐銀行表示，這張現金回饋御璽卡逆勢出擊，新戶權益全面大升級，同時2022年起，該張信用卡將改以85％可回收塑膠材質製成，一方面展現銀行推動減碳的決心，更為為低碳環境盡一份心力。

以85％可回收塑膠材質製成的這張新卡，匯豐銀行指出，估計可以減少36％的二氧化碳排放量，以及3.18公克的塑膠垃圾，在製卡時能夠減少地球汙染，對於關心環保永續議題的消費者來說，有助於吸引昔日客戶的回流。

匯豐（台灣）商業銀行資深副總裁黃至弘說明，2022年 1月 1日至2022年 3月 31日期間線上申辦現金回饋御璽卡，核卡後至2022年 12月 31日前刷卡消費享有「額外加碼」1％回饋，且海外消費含網購，外幣交易的網購及訂房皆適用，即便不出國也能享回饋，不分通路、無最低消費門檻，客人無須精打細算考慮太多限制規則便能享有回饋，是現金回饋卡入門者最值得納入的一張卡。

匯豐銀行表示，額外加碼的1％，每月最高回饋上限1000元，即消費10萬元以內都能享有福利，全年累計最多可額外獲得1萬2000元的回饋。