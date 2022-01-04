美國國務卿布林肯3日與北約九國外長通話，強調面對中國對立陶宛不斷升級的「政治壓力和經濟脅迫」，他們與立陶宛團結一致。中國外交部發言人汪文斌今天（4日）在例行記者會中指責，美方一再為立陶宛「一中一台」的錯誤言行辯解幫腔，還以支持立陶宛為幌子，試圖拉攏縱容「台獨」勢力的小圈子，只會向台獨分裂勢力釋放錯誤信號。

汪文斌表示，立陶宛涉台問題的前因後果、是非曲直十分清楚，立方背信棄義，公然製造「一中一台」，損害中國主權和領土完整，這是中立關係出現困難的癥結所在。美方不僅一再為立方「一中一台」的錯誤言行辯解幫腔，還以支持立陶宛為幌子，試圖拉攏縱容「台獨」勢力的小圈子，這只能讓國際社會質疑美方聲稱堅持一中政策的誠意，以及美方在台灣問題上的真實意圖。

汪文斌說，美方此舉絲毫動搖不了中方維護國家主權和領土完整的堅定決心，只會向台獨分裂勢力釋放錯誤信號，破壞台海和平穩定。中方要求美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，也希望有關方面明辨是非，秉持客觀公正立場，不要被美國裹挾蒙蔽。