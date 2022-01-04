民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻發出聲明強調，黨中央目前並未下達任何指示，地方選舉還是希望回歸地方。（陳世宗攝）

台北市長柯文哲的父母4日到沙鹿區玉皇殿參拜，巧遇中二選區國民黨立委候選人顏寬恒，顏與「柯媽媽」等一起參香，外界解讀柯媽是為顏寬恒站台；柯媽表示不是來幫顏寬恒站台。民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻發出聲明說，黨中央目前並未下達任何指示，地方選舉還是希望回歸地方。

民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻說，至今日中二選區的焦點，已經被模糊，看不到這次補選的重點是什麼。一位好的立委候選人，要能更貼近在地立場，能在國會提出對地方有利的政策，更要能作好的利益迴避的自我要求，從政的道德標準要求要比市民來的高，合法只是最低的標準要求，選戰期間的仇恨情節與動員不利於良好的政治發展。

郭達鴻聲明中指出，黨中央目前並未下達任何指示。地方選舉還是希望回歸地方，選出德行與能力並重的候選人。

郭達鴻強調，這次五位候選人各有不同的訴求與優缺點，希望藉由多方的討論和比較，思考什麼樣的地方民代是我們所期望的人選。同時民眾黨也會以這次補選為鑑，積極培養地方人才，為下一次的選舉做準備。