警用無線電建置迄今已使用餘20年，設備老舊、維修經費高且無法跨區通訊，為提升警察通訊保密性與即時通訊，警政署投入新台幣37億餘元建置「數位集群中繼式無線電通訊系統」，比起過去類比式無線電，更提升保密能力、通訊品質及通訊範圍，並有防水防摔、無線藍牙等多項功能，可有效提升各類勤務執勤效能，還可擴大警用無線電通訊範圍，串聯北、中、南、花東及離島等地區的無線電通訊，讓員警執勤達到全台通訊零死角目標。

警政署表示，蔡英文總統上任以來，多次強調：「警用通訊器材的提供是非常重要的事，應換裝成新型、高效能且便利之設備」，以保障員警執勤安全與提升執勤效能。歷經委託規劃設計及各項招標程序，警用無線電系統更新案於去年12月30日決標予三商電腦股份有限公司，並於本今年1月4日簽約完成。

警政署說，三商電腦為上市大型系統整合商，且為國內唯一具備3大數位無線電建置實績，包括台灣鐵路管理局TETRA、台北市政府警察局P25、高速公路局DMR無線電系統。這次該公司與美商MOTOROLA合作參與全國警用無線電建置，於最有利標評選過程普獲評選委員肯定。預期可憑藉其過往系統建置經驗，整合國際馳名品牌無線電設備，順利完成裝備升級。

考量目前高雄市警局無線電裝備最為老舊，警政署規劃於今年優先汰換並辦理啟動作業，其餘各縣市警察局將於4年內分階段汰換啟用新式無線電裝備，以改善該局通況；各階段啟用順序為：第1階段：高雄市、屏東縣。第2階段：基隆市、新北市、桃園市、新竹縣市、金門縣。第3階段：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市。第4階段：宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。

至於台北市警局未列入，係因該局2014年即建置新系統，並於2018年世大運先使用，2019年完成驗收，採用的P25通訊標準，可藉訊號交換方式與各單位介接，達到基本群組通話功能，提供專案勤務通訊使用。

警政署指出，未來新式數位集群中繼式無線電系統建置完成後，將達到國家安全加密等級與全台跨縣市區域的通訊功能，滿足警勤任務及使用需求，達成縱向及橫向聯繫的目標，讓無線電成為員警執勤最堅強的後盾。