佛州民眾瘋新冠篩檢。

具有高度傳染力的Omicron攻入台灣，美國佛州過去2周病例激增849%，阿拉巴馬州及波多黎各新增病例也激增逾600%，佛州篩檢站大排長龍。

據美國有線電視新聞網（CNN）統計，在Omicron肆虐下，過去14天美國多州每日新增確診病例暴衝，當中以佛州新增病例暴增849%居冠，其次為阿拉巴馬州的激增693%，及加勒比海領地波多黎各的639%，路易斯安那州及密西西比州的新增病例也逼近600%。佛州3日新增8.5萬人確診。

英國《衛報》（The Guardian）報導，儘管白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）警告民眾不要以病例數、而應以住院數來判斷Omicron的嚴重程度，不過耶誕節至新年期間，美國平均7日住院數仍激增40%。

根據路透社，過去7天美國全國新增病例翻倍，平均單日新增41.8萬例。

佛州民眾瘋新冠篩檢。

佛州病例激增，大批居民前往進行病毒檢測，篩檢站的排隊車潮及人龍綿延數英里，不少人等上數小時才排到。

Omicron肆虐，美國佛州過去2周病例激增849%，病毒篩檢站大排長龍。（圖／路透社）

根據《紐約時報》（New York Times）報導，證據顯示Omicron雖然更具傳染力，但是症狀更溫和，「不過仍會對美國及全世界未接種疫苗的人造成可怕傷害。」