《I_光榮碼頭》如同一道巨大裂縫，連結過去與現在的時空。（高市文化局提供）

台灣燈會在高雄作品陸續曝光，除力邀國際性團隊展出外，台灣跨領域藝術家何采柔所創作《I_光榮碼頭》，近來出現在高雄流行音樂中心鯨魚堤岸旁，但這道超現實時空之門，乍看之下令人摸不著頭緒，作品充滿超現實魔幻感，呈現過去與現在的跨時空對話，也意外引發話題。

這件高達5公尺的光藝術裝置，LED螢幕輪播黑白、彩色穿插的各段影像，遠觀像是道⾨縫，作品饒富超現實魔幻感，近來吸引民眾駐足借位拍照，經過緊鑼密鼓安裝測試，4日在元旦假期後正式登場。

高雄市副市長史哲指出，台灣燈會在高雄主場的愛河灣，其中13號碼頭為高雄人皆知的光榮碼頭，眼前這片海所經歷的過往，這道時空裂縫在面海的視覺影像上提醒我們這座碼頭與這片海百年來的故事。

文化局長王文翠表示，此次邀請近年備受矚目的何采柔，創作能量豐厚，曾受邀參展橫濱三年展及亞洲雙年展等國際展覽，最知名作品之一為台北車站地下街的鳥人裝置。

本次作品《I_光榮碼頭》是何采柔首次在高雄的創作，也是其首件結合影像的裝置創作，作品外型如同英⽂⼤寫字⺟的「我」，從門縫中探去則虛實呈現過往歷史與現時地貌，讓觀者如同進入時光隧道，聆聽過往重要港口基地的記憶與現代城市景觀形成的跨時空對話。

已有不少網友分享打卡照，文化局表示，從夕陽西下的魔幻時刻開始都是最佳觀賞時刻，以不同面向、不同攝影距離與作品互動所拍攝出的照片也各有滋味。