中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增4例本土確診個案，其中案17240為基隆市民，平常在桃園機場排班擔任防疫計程車司機。基隆市長林右昌表示，個案生活單純，每天早上5點出門、凌晨12點返回基隆，目前匡列1名同住者居家隔離，並安排於下午4點採檢，初估明早結果出爐。

基隆市政府今天下午緊急舉行記者會，林右昌說，今天上午11點多衛生局接到中央流行疫情指揮中心通知，確診案例17240為基隆市民、年約50多歲男性，個案自述去年12月26日曾載到台北市南港區確診者（案17066），當時被匡列自我健康監測，12月29日至台北市立聯合醫院中興院區做PCR採檢，報告為陰性。

基隆市長林右昌表示，個案生活單純，目前匡列1名同住者居家隔離。（陳彩玲攝）

個案12月31日又載到桃園市確診者（案17167），再度被列為自主健康管理監測對象，追蹤時出現輕微咳嗽症狀，但因距離上次採檢時間太近，經防疫醫師建議，安排於1月3日2次採檢，今結果出爐陽性確診，目前已由桃園市衛生局安排，收治在聖保祿醫院。

根據基隆市衛生局初步疫調結果，個案在基隆租賃雅房，自述生活規律且單純，每天早上5點多起床，於家樓下買早餐後，開車前往桃園機場排班，排班主要時段為上午6點到晚上12點，載客時皆有戴口罩、手套；另外，個案約1個多月前在桃機附近租屋休息，期間只回去休息約2至3次，多數時間仍返回基隆居住。

林右昌指出，個案在基隆與一名男性友人同住，警方今天下午1點15分聯絡到同住者，其位在家中沒有出門，衛生所已前往關懷，並匡列居家隔離，目前尚未有症狀，安排於今日下午4點至醫院進行PCR採檢；桃園租屋處也有2名同住同事，雖未碰面，但因共用衛浴設備，桃園市已匡列自主健康管理。

林右昌說，個案未婚，父母皆已過世，尚有一姐、一弟，但已超過1個月時間，並未與家人見面及同住，僅以電話聯繫，後續相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作，皆會按照SOP進行，也提醒民眾，面對疫情不要輕忽，也不要掉以輕心，落實戴口罩、勤洗手，持續做好自身防疫工作。